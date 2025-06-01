الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة جنوب غرب ليبيا وتحذير من السيول

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس لثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد 1 يونيو 2025.

الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق الجنوب الغربي

وأفاد بأن مناطق الجنوب الغربي مثل العوينات، البركت، غات، سبها، أوباري، مرزق، القطرون، والمناطق الحدودية مع الجزائر ستشهد تزايدًا في السحب مع احتمال تساقط أمطار رعدية متفرقة.

الأرصاد: أمطار غزيرة قد تؤدي إلى سيول وجريان الأودية

وقد تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا ما قد يؤدي إلى سيول وجريان الأودية، لذا يُطلب من المواطنين توخي الحذر في تلك المناطق.

أما في باقي مناطق البلاد، فمن المتوقع أن تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا اليوم ويوم الغد، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء خاصة في الغرب.

المناطق من رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة:

بالنسبة للمناطق من رأس جدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح خفيفة إلى معتدلة، مع درجات حرارة تتراوح بين 23 و28 مئوية.

مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تبقى السماء قليلة السحب والرياح شمالية معتدلة، وتتراوح الحرارة القصوى بين 22 و27 مئوية.

مناطق الجفرة و غات و غدامس و الحمادة و سبها:

أما في الجفرة وغات و غدامس و الحمادة و سبها، فستتكاثر السحب مع احتمال أمطار رعدية غزيرة، والحرارة تتراوح من 29 إلى 35 مئوية.

مناطق الواحات و السرير و تازربو و الكفرة:

وفي مناطق الواحات و السرير و تازربو و الكفرة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح هادئة نسبياً، مع حرارة من 30 إلى 33 مئوية.

وتُشير التوقعات إلى أن الحرارة ستواصل ارتفاعها منتصف الأسبوع في المناطق الغربية.