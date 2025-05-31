وفاة أول حاج ليبي في الأراضي المقدسة لهذا الموسم

وكالة أخبار ليبيا 24

مكة المكرمة – 31 مايو 2025

وفاة في الأيام المباركة بعد إتمام مناسك العمرة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا صباح اليوم السبت عن تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الحجاج الليبيين لهذا الموسم، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمد صالح عمر الفورتي، أحد حجاج تنسيقية طرابلس ، والتابع إلى تنسيقية حي الأندلس – المكتب الخدمي الجليدة.

وبحسب ما أفادت به البعثة، فإن الفقيد توفي في مكة المكرمة، بعد أن أتمّ مناسك العمرة بجميع أركانها، في واحدة من أكثر اللحظات روحانية وأقربها إلى الله عز وجل، ما يُعد من علامات حسن الخاتمة.

صلاة الجنازة والدفن في مقبرة الشرائع

وقد أُديت صلاة الجنازة على الفقيد فجر اليوم في الحرم المكي الشريف، وسط حضور جموع غفيرة من الحجاج والمصلين الذين رفعوا أكف الضراعة له بالرحمة والمغفرة.

وبعد الصلاة، نُقل جثمانه الطاهر إلى مقبرة الشرائع في مكة المكرمة، حيث دُفن هناك، في مقبرة تُعرف باحتضانها جثامين كثير من الحجاج الذين اختارهم الله في هذه الأرض الطاهرة.

بيان تعزية من بعثة الحج الليبية

وفي بيان رسمي، أعربت بعثة الحج الليبية بكامل أعضائها وإدارتها عن بالغ حزنها لوفاة الفقيد، مقدّمةً أحر التعازي لذويه وأسرته، ومشيدةً بأخلاقه وسيرته الحسنة خلال تواجده في البعثة.

وجاء في البيان:



“بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى الحاج محمد صالح الفورتي، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويثبته عند السؤال.”

دعوات بالرحمة والمغفرة

وفي ختام البيان، دعت البعثة جميع الليبيين إلى الترحم على الفقيد والدعاء له، وجاء فيه:



“اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وبلّغ أهله الصبر والسلوان. لا تنسوه من صالح دعائكم.”