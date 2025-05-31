الأخبارالأخبار المحلية

وفاة أول حاج ليبي في الأراضي المقدسة لهذا الموسم

الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تنعي الحاج "‏محمد صالح الفورتي".

31 مايو، 2025 12:53 م
0 0
وفاة أول حاج ليبي في الأراضي المقدسة لهذا الموسم
وفاة أول حاج ليبي في الأراضي المقدسة لهذا الموسم

وكالة أخبار ليبيا 24

مكة المكرمة – 31 مايو 2025

وفاة في الأيام المباركة بعد إتمام مناسك العمرة

 

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا صباح اليوم السبت عن تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الحجاج الليبيين لهذا الموسم، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمد صالح عمر الفورتي، أحد حجاج تنسيقية طرابلس ، والتابع إلى تنسيقية حي الأندلس – المكتب الخدمي الجليدة.

وبحسب ما أفادت به البعثة، فإن الفقيد توفي في مكة المكرمة، بعد أن أتمّ مناسك العمرة بجميع أركانها، في واحدة من أكثر اللحظات روحانية وأقربها إلى الله عز وجل، ما يُعد من علامات حسن الخاتمة.

صلاة الجنازة والدفن في مقبرة الشرائع

 

وقد أُديت صلاة الجنازة على الفقيد فجر اليوم في الحرم المكي الشريف، وسط حضور جموع غفيرة من الحجاج والمصلين الذين رفعوا أكف الضراعة له بالرحمة والمغفرة.
وبعد الصلاة، نُقل جثمانه الطاهر إلى مقبرة الشرائع في مكة المكرمة، حيث دُفن هناك، في مقبرة تُعرف باحتضانها جثامين كثير من الحجاج الذين اختارهم الله في هذه الأرض الطاهرة.

بيان تعزية من بعثة الحج الليبية

 

وفي بيان رسمي، أعربت بعثة الحج الليبية بكامل أعضائها وإدارتها عن بالغ حزنها لوفاة الفقيد، مقدّمةً أحر التعازي لذويه وأسرته، ومشيدةً بأخلاقه وسيرته الحسنة خلال تواجده في البعثة.

وجاء في البيان:


“بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى الحاج محمد صالح الفورتي، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويثبته عند السؤال.”

دعوات بالرحمة والمغفرة

وفي ختام البيان، دعت البعثة جميع الليبيين إلى الترحم على الفقيد والدعاء له، وجاء فيه:


“اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وبلّغ أهله الصبر والسلوان. لا تنسوه من صالح دعائكم.”

31 مايو، 2025 12:53 م
0 0

المزيد من الأخبار

بلدية طرابلس تمنع بيع المواشي داخل الأحياء السكنية

بلدية طرابلس تمنع بيع المواشي داخل الأحياء السكنية وتحذر المخالفين

31 مايو، 2025 12:12 م
الأرصاد الجوية - عواصف رعدية

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار رعدية على الشمال الشرقي والجنوب الغربي

31 مايو، 2025 11:02 ص
السجن 25 عامًا لمصري قاد عمليات تهريب مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

السجن 25 عامًا لمصري قاد عمليات تهريب مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

31 مايو، 2025 12:59 ص
روبيو: أوامر المحكمة الأميركية تعرقل جهود واشنطن في ترحيل مهاجرين إلى ليبيا

روبيو: أوامر المحكمة الأميركية تعرقل جهود واشنطن في ترحيل مهاجرين إلى ليبيا

31 مايو، 2025 12:21 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى