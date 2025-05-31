وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يدعون إلى ضبط النفس في ليبيا وحل سياسي ليبي

أخبار ليبيا 24

اختُتم في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، والذي خُصّص لبحث تطورات الأزمة الليبية، حيث صدر بيان ختامي مشترك حمل رسائل واضحة ودعوات ملحة إلى الأطراف الليبية بضرورة التهدئة والعمل نحو حل سياسي وطني شامل.

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بدعون لوقف التصعيد وضبط النفس

أكد البيان الختامي على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، حفاظًا على سلامة الشعب الليبي وصونًا لأمنه واستقراره، في ظل المخاوف المتزايدة من تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون الأولوية لمصالح الليبيين

وشدد وزراء الخارجية على ضرورة إعلاء مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات السياسية أو الحزبية، داعين إلى المحافظة على مقدرات الدولة وممتلكاتها الوطنية، والعمل على بناء توافق وطني حقيقي بين مختلف الأطراف لإنهاء حالة الجمود.

ضرورة التوصل إلى حل عاجل للأزمة

وحذّر البيان من تداعيات استمرار حالة الانقسام، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الانقسام السياسي، ويحول دون الانزلاق نحو مزيد من التصعيد أو اتساع رقعة العنف والإرهاب في البلاد.

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر : ضرورة حل ليبي خالص ومنبثق من الداخل

وأكد الوزراء الثلاثة على مبدأ “الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية”، مشددين على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا، نابعا من إرادة وتوافق مكونات الشعب الليبي دون أي تدخل خارجي أو وصاية.

رفض التدخلات الخارجية

وفي موقف واضح، جدد البيان الختامي رفض الدول الثلاث لأي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، معتبرًا أن تلك التدخلات لا تساهم إلا في تأجيج الصراع الداخلي وإطالة أمد الأزمة، وهو ما يهدد أمن ليبيا واستقرارها، وكذلك أمن دول الجوار والمنطقة بأسرها.

دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

كما شدد البيان على أهمية مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، والعمل على خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا خلال مدى زمني محدد، بما يعزز فرص السلام والاستقرار.

التزام ثلاثي بدعم الحل السياسي

واختتم البيان بتأكيد التزام مصر وتونس والجزائر بمواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل دعم المسار السياسي الليبي، ومرافقة الليبيين نحو حل سلمي مستدام يفضي إلى انتخابات شاملة ودولة موحدة ذات سيادة كاملة على أراضيها.

ويأتي هذا التحرك الإقليمي وسط تطورات سياسية معقدة داخل ليبيا، في ظل التوترات المتصاعدة، ودعوات داخلية ودولية متكررة للعودة إلى الحوار وتغليب المصلحة الوطنية.