وزارة الكهرباء … أعطال كهربائية تتسبب في انقطاع التيار على مناطق كبيرة في طبرق

وكالة أخبار ليبيا 24

طبرق – 28 مايو 2025

تشهد مدينة طبرق منذ ساعات، انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي نتيجة أعطال طارئة في شبكة الجهد المتوسط والعالي، أدت إلى خروج عدد من المحطات الرئيسية عن الخدمة.

انقطاع الكهرباء عن مدينة طبرق

وأفادت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة أن محطة الخوير 66 ك.ف خرجت عن الخدمة بشكل مفاجئ، وتبين لاحقًا أن سبب الخروج يعود إلى سقوط أسلاك جهد 11 ك.ف، ما أدى إلى توقف التغذية الكهربائية في أجزاء من المدينة.

عطل أخر

وفي سياق متصل، وقع عطل آخر في كابل جهد 30 ك.ف الرابط بين محطة حي النصر ومحطة طريق أمساعد، وهو ما تسبب في توسع رقعة انقطاع الكهرباء لتشمل مناطق جغرافية كبيرة داخل طبرق.

فرق الصيانة تعمل على إعادة التغذية الكهربائية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة أنها تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع فرق الصيانة التي باشرت بالفعل أعمالها لإصلاح الأعطال وإعادة التغذية الكهربائية للمناطق المتأثرة، مشددة على أن الجهود مستمرة لاستقرار الشبكة الكهربائية في أقرب وقت ممكن.

وتناشد الوزارة المواطنين بضرورة التعاون مع فرق الصيانة، والابتعاد عن مواقع العمل حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أن فرقها تعمل على مدار الساعة لإعادة التيار تدريجيًا إلى كافة المناطق.