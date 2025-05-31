من إيان مارتن إلى تيتيه.. فشل أممي مزمن في حل الأزمة الليبية

وكالة أخبار ليبيا 24

تقرير خاص – 31 مايو 2025

منذ عام 2011، توالت بعثات الأمم المتحدة إلى ليبيا من إيان مارتن إلى تيتيه تحت قيادة عدد من المبعوثين الخاصين، في محاولة لإيجاد حل سياسي شامل يُنهي حالة الانقسام والفوضى التي تعيشها البلاد. وعلى مدى أكثر من 14 عامًا، لم تتمكن البعثة من تحقيق اختراق فعلي، بل تحول المسار الأممي في نظر كثير من الليبيين إلى عنصر من عناصر الأزمة.

إيان مارتن: بداية مرتبكة لمهمة معقدة

في سبتمبر 2011، عُين البريطاني إيان مارتن أول مبعوث خاص إلى ليبيا بعد الثورة، وقاد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL). ركزت مهمته على دعم المرحلة الانتقالية، وتنظيم أول انتخابات وطنية. وبالفعل جرت انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، لكنها لم تمنع انزلاق البلاد إلى الانقسام والصراع المسلح. غادر مارتن منصبه بعد عام واحد، دون أن يترك خارطة طريق واضحة.

طارق متري: الحوار في ظل الانفلات الأمني

تولى اللبناني طارق متري المهمة في 2012، وسط تصاعد نفوذ المجموعات المسلحة وفشل مؤسسات الدولة في فرض سيطرتها. حاول متري إطلاق حوار وطني شامل، لكن الانقسامات العميقة، خاصة بعد أحداث 2014، أعاقت جهوده. فشل في منع انقسام السلطة بين حكومتين وبرلمانين، وغادرت البعثة طرابلس بعد سيطرة تحالف “فجر ليبيا” على العاصمة طرابلس.

برناردينو ليون: اتفاق الصخيرات المثير للجدل

في 2014، جاء الإسباني برناردينو ليون، وبدأ حوارًا سياسيًا توّج بتوقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، الذي أسفر عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج. لكن الاتفاق افتقر للإجماع الوطني، ورفضته أطراف رئيسية، خصوصًا في شرق البلاد. كما لاحقت ليون اتهامات بانحيازه، بعد تسريب محادثات له مع بعض الدول بالحصول على مصالح شخصية. غادر بعدها بسرعة تاركًا الملف في حالة غموض.

مارتن كوبلر: تطبيق الاتفاق المستحيل

جاء بعده الألماني مارتن كوبلر، وحاول تنفيذ اتفاق الصخيرات، لكنه واجه عراقيل كثيرة من أطراف رفضت منح الثقة لحكومة الوفاق. لم ينجح في رأب الصدع أو في تقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب، وغادر منصبه دون أي نتائج ملموسة.

غسان سلامة: نشاط سياسي اصطدم بالحرب

في 2017، تولى اللبناني غسان سلامة البعثة الأممية، وطرح خطة عمل طموحة شملت تعديلات على الاتفاق السياسي وانتخابات وطنية ومؤتمر وطني جامع. الإنقسام السياسي وتدخل الدول الغربية في ليبيا أنهى زخم خطته. وصرح بشعوره بالإحباط من تسييس عمل الأمم المتحدة وتدخل الدول الكبرى، فاستقال في مارس 2020.

ستيفاني ويليامز: مبعوثة بالإنابة واندفاعة مؤقتة

بعد سلامة، شغلت الأمريكية ستيفاني ويليامز المنصب بالإنابة. وتميزت فترتها بالحيوية، حيث أسست منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي أنتج السلطة التنفيذية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي سميت بحكومة الوحدة الوطنية. كان الهدف الذهاب إلى انتخابات في ديسمبر 2021، لكنها لم تُجرَ بسبب غياب قاعدة دستورية، ما أطاح بجهودها.

يان كوبيش: الحضور الضعيف والاستقالة السريعة

عُيّن السلوفاكي يان كوبيش في 2021، لكنه واجه تحديات جسيمة منذ البداية، منها خلافات حول صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية ومصير الانتخابات. لم يظهر حسمًا سياسيًا، وبدت فترته باهتة، فاستقال نهاية العام دون تحقيق تقدم يُذكر.

عبداللهِ باتيلي: آخر الفرص الضائعة؟

في سبتمبر 2022، عُيّن السنغالي عبداللهِ باتيلي مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، ليصبح أول إفريقي يشغل هذا المنصب. أعلن مبكرًا نيته التركيز على “الانتخابات أولًا”، وبدأ سلسلة لقاءات مع الفاعلين المحليين والدوليين.

ورغم محاولاته المتكررة لإعادة الزخم للعملية السياسية، فإن مبادرته لتشكيل لجنة رفيعة للإشراف على الانتخابات فشلت، ولم يتمكن من إلزام مجلسي النواب والدولة بالتوافق على قاعدة دستورية. حتى عام 2025، لا يزال الملف مجمدًا، ولا بوادر جدية لإجراء الانتخابات وترك فراغ في رئاسة البعثة حتى تولت تيتيه المهمة.

تيتيه: الفراغ الإداري لا يصنع اختراقًا

في 24 يناير 2025، عُيِّنت الدبلوماسية الغانية هانا سيروا تيتيه مبعوثة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، خلفًا للسنغالي عبد الله باتيلي الذي استقال في مايو 2024.

منذ تولي تيتيه المنصب، أكدت التزامها بقيادة جهود الوساطة الأممية نحو حل سياسي شامل بقيادة وملكية ليبية. في بيانها الأول عند وصولها إلى طرابلس في فبراير 2025، شددت على أهمية إشراك جميع مكونات المجتمع الليبي، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني، في مسار السلام. كما أكدت دعمها لإجراء انتخابات وطنية شاملة وتعزيز وحدة المؤسسات الليبية.

في إحاطة تيتيه لمجلس الأمن في أبريل 2025، أعربت تيتيه عن قلقها من تدهور الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، مشيرة إلى استمرار الانقسامات بين الإدارات المتنافسة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين والمنظمات الإنسانية. كما دعت إلى إجراء تدقيق دولي للمؤسسات المالية الليبية لتعزيز الشفافية والمساءلة.

رغم أن فترة تيتيه في المنصب لا تزال في بدايتها، إلا أن نهجها الشامل وتركيزها على الحلول الليبية قد يُسهمان في تحريك الجمود السياسي. ومع ذلك، فإن نجاحها سيعتمد على قدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية.

دور ستيفاني خوري: بين الكواليس والملفات الفنية

لعبت ستيفاني خوري، مديرة الشؤون السياسية في البعثة، أدوارًا مؤثرة خاصة خلال مراحل الفراغ القيادي. شاركت في ترتيبات الحوار السياسي، لكنها بقيت في الظل دون أن تكون صاحبة قرار مباشر. تعكس تجربتها محدودية تأثير الكوادر الفنية في غياب قيادة سياسية قوية.

الأسباب العميقة للفشل الأممي

يرجع فشل المبعوثين الأمميين في ليبيا إلى جملة من العوامل:

الانقسام الداخلي: تعدد السلطات والميليشيات وغياب مؤسسة موحدة أضعف أي اتفاق سياسي. التدخلات الأجنبية: الصراع الدولي على النفوذ في ليبيا قوض استقلالية القرار الوطني. غياب أدوات الضغط: لم تكن للأمم المتحدة وسائل فعالة لمعاقبة المعرقلين أو فرض الالتزام بالمسارات المتفق عليها. التركيز على النخب التقليدية: تجاهلت الأمم المتحدة القوى الشبابية والمجتمع المدني، مما قلل من شرعية المبادرات.

الشارع الليبي: بين الإحباط وفقدان الثقة

تعبّر قطاعات واسعة من الليبيين عن استيائهم من أداء الأمم المتحدة. يتكرر وصف البعثة بأنها “مراقب للأزمة لا وسيط لحلها”. وكتب أحد المواطنين على فيسبوك: “كل مبعوث يأتي بخطة جديدة، ثم يغادر ونبقى نحن في نفس الدوامة”.

ويرى كثيرون أن البعثة باتت تُستخدم لتدوير الوجوه السياسية نفسها، بدلًا من فتح المجال لحلول حقيقية تعكس تطلعات الناس.

هل هناك فرصة للتصحيح؟

رغم الإخفاقات، يرى مراقبون أن البعثة الأممية لا تزال تملك فرصة لإعادة بناء الثقة، شرط أن تغير نهجها. ويقترح البعض:

اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك جميع الفئات.

فرض آليات رقابية على تنفيذ الاتفاقات.

مواجهة التدخلات الخارجية بوضوح.

دعم مسارات المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية.

خاتمة: أربعة عشر عامًا بلا حل

منذ إيان مارتن وحتى تيتيه، تغيّر المبعوثون وبقيت الأزمة. لم تنجح الأمم المتحدة في فرض خارطة طريق، ولا في إنهاء الانقسام السياسي أو إعداد انتخابات شاملة. وبدل أن تكون جزءًا من الحل، أصبحت البعثة في نظر كثيرين جزءًا من التعقيد الليبي المستمر.

ولا يبدو أن الأزمة الليبية ستُحل قريبًا دون مراجعة جذرية للمسار الأممي حتى بعد تولي تيتيه المهمة، ووضع مصالح الليبيين فوق اعتبارات التوازنات الدولية.