الحكومة الليبية تصدر قرارًا بتحديد عطلة عيد الأضحى لعام 1446 هجري

وكالة أخبار ليبيا 24

بنغازي – 31 مايو 2025

عطلة رسمية لمدة أربعة أيام



أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، القرار رقم (86) لسنة 2025 ميلادية، بشأن تحديد عطلتَي يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 1446 هجري.

وبحسب نص القرار، فقد تقرر أن تكون أيام الخميس، الجمعة، السبت، والأحد، الموافق 5 و6 و7 و8 يونيو 2025، عطلة رسمية في كافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

استثناء الجهات الحيوية



وأشار القرار إلى استثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية ، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، مع حفظ حقوق العاملين في هذه الجهات، وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.

تنظيم العمل خلال العيد

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تنظيم العمل خلال المناسبات الدينية، وتوفير فرصة للموظفين لقضاء العيد مع أسرهم، دون التأثير على سير المرافق العامة ذات الطبيعة الخدمية الحساسة.

الجهات المعنية مطالَبة بالتنفيذ



ودعا رئيس الحكومة الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار، بما يكفل الانضباط الإداري واستمرارية الخدمة في الجهات المستثناة، وضمان التزام باقي المؤسسات بتوقيتات العطلة الرسمية.