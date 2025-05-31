عاصفة تضرب الإسكندرية وتسبب في خسائر مادية كبيرة

وكالة أخبار ليبيا 24

الإسكندرية – 31 مايو 2025

شهدت مدينة الإسكندرية المصرية، صباح السبت، عاصفة جوية عنيفة ضربت مناطق واسعة من المدينة الساحلية، مخلفة خسائر مادية كبيرة وتسببت في حالة من الشلل شبه التام في الحركة اليومية للسكان. العاصفة المفاجئة، التي ترافقت مع أمطار غزيرة ورياح شديدة، أظهرت هشاشة البنية التحتية في المدينة، وأثارت موجة من الجدل والاستياء بين المواطنين.

أمطار غزيرة ورياح تصل لحد العاصفة

بدأت العاصفة في الساعات الأولى من الصباح، حيث تحوّلت السماء فجأة إلى ما يشبه سحابة سوداء كثيفة، تلاها هطول مطري غزير استمر لساعات. مصحوبًا برياح عاتية فاقت سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة، تسبب الطقس السيئ في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة، فضلاً عن تحطم نوافذ وأسطح بعض المنازل القديمة.

وتحدث شهود عيان من سكان الأحياء الساحلية بمدينة الإسكندرية عن صوت الرعد الذي هزّ المباني، وعن مشاهد المياه المتدفقة التي اجتاحت الطرق الرئيسية والفرعية، ما جعل التنقل شبه مستحيل.

أحياء تغرق ومنازل تتضرر

منطقة سيدي بشر، الشاطبي، والعصافرة كانت من بين أكثر المناطق تضررًا. فقد غمرت المياه شوارع بأكملها، ودخلت إلى عدد من المنازل والمحلات التجارية، ما ألحق خسائر بالغة بالممتلكات. كما تعطلت الحركة المرورية على طول طريق الكورنيش، وسط غياب ملحوظ لوسائل التصريف السريع لمياه الأمطار.

وأكد عدد من أصحاب المحال التجارية أنهم لم يتمكنوا من فتح أبوابهم صباحًا بسبب تراكم المياه على مداخل المحال، فيما تضررت بضائعهم بسبب تسرب المياه إلى الداخل.

استنفار حكومي وتأخر في الاستجابة

ورغم إعلان السلطات المحلية رفع درجة الاستعداد في مدينة الإسكندرية لمواجهة العاصفة، فإن شكاوى المواطنين كشفت عن تأخر واضح في الاستجابة، خاصة في ما يتعلق بشفط المياه من الشوارع الرئيسية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة تُظهر سيارات غارقة حتى منتصفها، وواجهات محلات مدمرة، ومشاهد فوضى بسبب انقطاع الكهرباء في بعض الأحياء.

وبدأت فرق الإنقاذ والدفاع المدني لاحقًا بالعمل على فتح الطرق وإزالة آثار الحطام، إلا أن حجم الأضرار كان أكبر من الإمكانيات المتوفرة في بعض المناطق.

تحذيرات من تقلبات جوية قادمة

من جهتها، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الأيام القادمة، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب الخروج إلا للضرورة. كما نصحت بتأمين الممتلكات وتفقد الأسطح والنوافذ تحسبًا لهبوب رياح قوية جديدة.