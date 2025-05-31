روبيو: أوامر المحكمة الأميركية تعرقل جهود واشنطن في ترحيل مهاجرين إلى ليبيا

وكالة أخبار ليبيا 24

واشنطن – 30 مايو 2025

حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من أن الأوامر القضائية الصادرة عن محكمة فيدرالية أميركية أعاقت بشكل خطير الجهود الدبلوماسية الحساسة التي تقودها واشنطن في ليبيا، وأسهمت في تفاقم الانقسامات السياسية والأمنية، وزادت من حالة عدم الاستقرار في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في ملف قدمه روبيو إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس، دعمًا لطلب عاجل تقدمت به الحكومة الأميركية لتعليق أوامر قضائية تمنع ترحيل أجانب يُعتبرون خطرًا على الأمن القومي، بموجب قانون الأعداء الأجانب.

الكشف المبكر يربك التنسيق مع شركاء ليبيا

وأوضح روبيو في الملف القضائي أن “الكشف المبكر عن بعض العمليات أدى إلى تعطيل تنسيق الحكومة الأميركية مع شركاء ليبيين رئيسيين، كذاك حدة التوترات السياسية والأمنية في طرابلس”، لافتًا إلى أن هذه الاضطرابات تسببت في “تأخير تنفيذ اتفاقيات تم التفاوض عليها بعناية على مدى عدة أشهر”.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدخلات القضائية لم تؤثر فقط على الملف الليبي، بل كانت لها تداعيات أوسع امتدت إلى ملفات دبلوماسية أخرى في دول مختلفة، ما يضر بالمصالح الأميركية في مجالات متعددة.

خلفية القضية: أوامر قضائية بمنع مهاجرون آسيويون وترحيل إلى ليبيا

وكان قاضٍ فيدرالي أميركي قد أصدر حكمًا سابقًا بمنع ترحيل عدد من المهاجرين ذوي سجلات إجرامية من الولايات المتحدة إلى ليبيا، استجابة لعريضة عاجلة قدمها محامون عن مهاجرين من لاوس والفلبين وفيتنام، بدعوى أن موكليهم يواجهون خطرًا وشيكًا في حال ترحيلهم إلى ليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك.

وتزامن القرار مع تقارير إعلامية أميركية كشفت عن استعدادات لرحلات جوية تنطلق من الولايات المتحدة إلى ليبيا، تقل على متنها مهاجرين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا في الأوساط الأميركية.