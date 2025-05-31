خوري تبحث مع ممثلي سوق الجمعة تهدئة الأوضاع وانسحاب القوات العسكرية من المدن

أخبار ليبيا 24

التقت ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بعدد من ممثلي منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا.

حضر الاجتماع أعضاء من المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع التابعة له، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعدد من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المحلي.

خوري: الاجتماع تناول تداعيات الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي شهدتها طرابلس

تناول الاجتماع بشكل رئيسي تداعيات الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي شهدتها طرابلس، وما خلفته من أضرار جسيمة على مستوى البنية التحتية، وتعطيل في الخدمات العامة، فضلاً عن تأثيرها المباشر على أمن وسلامة المدنيين. وقد أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ من تصاعد التوترات والتحشيد العسكري في العاصمة، خصوصاً مع قدوم قوات من خارج طرابلس، مما يزيد من احتمالات تجدد المواجهات.

خوري: وضع ترتيبات أمنية واضحة تضمن سحب القوات العسكرية إلى مواقعها الأصلية وثكناتها

وأكدت خوري على أهمية التحلي بالهدوء وتجنب التصعيد، مشددة على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبذل جهوداً متواصلة لحث جميع الأطراف الليبية على الالتزام بالهدنة ووقف الأعمال القتالية.

كما عرضت رؤية البعثة بشأن ضرورة وضع ترتيبات أمنية واضحة تضمن سحب القوات العسكرية إلى مواقعها الأصلية وثكناتها، وإبعادها عن المناطق المدنية.

البعثة الأممية: الحضور تمسكوا بحقوقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير

من ناحية أخرى، ناقش الحضور مع ممثلة البعثة الأممية خوري تطورات المشهد السياسي في البلاد، وعبّروا عن تمسكهم بحقوقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، داعين إلى حماية هذه الحقوق باعتبارها ركائز أساسية لأي مسار ديمقراطي حقيقي.

وشددوا على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى يجب أن تتصدر أجندة أي حوار سياسي أو مبادرة إصلاحية.

خوري: المشاركون رحبوا بخيارات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة

وقد رحب المشاركون بالخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق سياسية تضمن انتقالاً سلمياً وشاملاً للسلطة. وأكدوا على ضرورة أن تعالج هذه الخارطة أسباب الانقسام السياسي والنزاع المستمر، مع توفير آليات تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، بما في ذلك الشباب والنساء والمجتمعات المهمشة.

البعثة الأممية: اتفق الجميع على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مختلف المكونات المحلية والبعثة الأممية

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجميع على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مختلف المكونات المحلية والبعثة الأممية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار، وبناء مؤسسات وطنية قوية، واستعادة ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

وشدد الحاضرون على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً خالصاً، يقوم على الحوار والتفاهم، ويحترم تطلعات الشعب الليبي في الأمن، والعدالة، والتنمية المستدامة.