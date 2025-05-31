بلدية طرابلس تمنع بيع المواشي داخل الأحياء السكنية وتحذر المخالفين

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية طرابلس المركز عن قرار هام يقضي بمنع بيع الأغنام والمواشي داخل الأحياء السكنية التابعة لنطاقها الإداري، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للعاصمة الليبية، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد عادة ارتفاعًا ملحوظًا في تجارة الأضاحي.

بلدية طرابلس: الأسواق العشوائية لبيع المواشي التي تنتشر في الشوارع والأزقة

جاء في بيان صادر عن البلدية أن هذا القرار يندرج ضمن جهودها المتواصلة لحماية النظافة العامة، وتعزيز الصحة البيئية، وضمان السلامة المجتمعية. وأوضحت أن الأسواق العشوائية لبيع المواشي التي تنتشر في الشوارع والأزقة والأماكن غير المخصصة تمثل مصدر قلق كبير، لما تسببه من فوضى، وانتشار للروائح الكريهة، وتجمع الحشرات، إضافة إلى التعدي على الأرصفة والطرق العامة.

بلدية طرابلس: بيع الأضاحي ضمن سوق الثلاثاء، بجوار جامع مصعب بن عمير

وأكدت البلدية، أنها خصصت موقعًا معتمدًا ومناسبًا لبيع الأضاحي ضمن سوق الثلاثاء، بجوار جامع مصعب بن عمير، وذلك لتوفير بيئة منظمة وآمنة، تتوفر فيها الاشتراطات الصحية والرقابة اللازمة على عمليات البيع والذبح.

وشددت على أن هذا الموقع سيساهم في تنظيم العملية التجارية، ويقلل من العشوائية التي تتكرر سنويًا خلال موسم الأضاحي.

بلدية طرابلس المركز تطالب جميع المواطنين والتجار الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة والتقيد بالموقع المحدد

وأهابت بلدية طرابلس المركز بجميع المواطنين والتجار الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة، والتقيد بالموقع المحدد، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ هذه التعليمات ميدانيًا، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر ضبط وفرض غرامات مالية.

وأشارت إلى أن التزام الجميع بهذه الخطوة التنظيمية من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مظهر المدينة ونظافتها، ويحد من التلوث البيئي والمشكلات الصحية التي قد تترتب عن الذبح العشوائي في الأماكن غير المجهزة لذلك. كما شددت البلدية على أهمية تعزيز ثقافة احترام القوانين والنظام، وأن الحفاظ على طرابلس مسؤولية جماعية تتطلب تعاون السكان والمجتمع المدني والجهات المعنية كافة.

بلدية طرابلس: الهدف من القرار تجميل المدينة عبر تنظيم الأسواق وإزالة المخالفات

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع أطلقتها بلدية طرابلس المركز لتجميل المدينة وتحسين خدماتها الأساسية، عبر تنظيم الأسواق، وإزالة المخالفات، وتكثيف حملات النظافة، ما يعكس رؤية واضحة لجعل العاصمة الليبية نموذجًا حضاريًا متطورًا.

وفي الختام، دعت البلدية كل سكان المدينة إلى تفهم أهمية هذا القرار والتعاون في تنفيذه، لما فيه من مصلحة عامة تعود بالنفع على الجميع، مؤكدة أن عيد الأضحى يجب أن يُحتفل به في أجواء نظيفة وآمنة ومنظمة، بعيدًا عن المظاهر السلبية التي تضر بالبيئة والصحة العامة.