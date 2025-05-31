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باريس سان جيرمان الفرنسي بطلاً لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

الأنتر يخسر النهائي بنتيجة ثقيلة

31 مايو، 2025 11:17 م
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باريس سان جيرمان الفرنسي بطلاً لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه
باريس سان جيرمان الفرنسي بطلاً لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

وكالة أخبار ليبيا 24

ميونيخ – 31 مايو 2025

 

حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على إنتر ميلان بنتيجة 5-0، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 التي أُقيمت مساء السبت 31 مايو على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، ألمانيا.

باريس يتوج لأول مرة

 

هذا الفوز، توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعد أداء هجومي مميز وهيمنة واضحة على مجريات المباراة.

تفاصيل الأهداف:

 

  • الدقيقة 12: سجل أشرف حكيمي الهدف الأول للفريق الفرنسي.

  • الدقيقة 20: أضاف ديزيري دوي الهدف الثاني.

  • الدقيقة 58: سجل دوي الهدف الثالث لفريقه.

  • الدقيقة 72: أحرز خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الرابع.

  • الدقيقة 85: اختتم كفاراتسخيليا التسجيل بالهدف الخامس

وجدير بالذكر أن “البي اس جي” بات ثاني فريق فرنسي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أولمبيك مارسيليا الذي حقق اللقب في موسم 1992-1993، ليكسر بذلك احتكار الأندية الأوروبية الكبرى ويُعيد فرنسا إلى منصة التتويج القارية بعد أكثر من ثلاثة عقود.

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31 مايو، 2025 11:17 م
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