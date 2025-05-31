المصارف تواصل العمل وتعلن تسهيلات مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وكالة أخبار ليبيا 24

ليبيا – 30 مايو 2025

في إطار حرصها على توفير السيولة النقدية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للمواطنين، أعلنت عدد من المصارف الليبية، من بينها مصرف الوحدة، مصرف الجمهورية، ومصرف الصحارى، عن استمرار العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب إطلاق حزمة من التسهيلات والبرامج الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مصرف الوحدة: نجاح دوام الجمعة واستمرار الخدمة السبت

أكّد مصرف الوحدة أن فروعه ووكالاته أنهت دوامها اليوم الجمعة، 30 مايو 2025، بنجاح، مشيرًا إلى أن العمليات سارت بانسيابية عالية وجودة في تقديم الخدمات للزبائن.

وأوضح المصرف أنه سيواصل استقبال العملاء يوم غد السبت 31 مايو، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً، لتيسير جميع المعاملات المصرفية، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع.

مصرف الجمهورية: السيولة متوفرة والعمل متواصل

بدوره، أعلن مصرف الجمهورية عن استمراره في توزيع السيولة النقدية في كافة فروعه المنتشرة بمختلف المدن الليبية، مؤكدًا أن يوم الجمعة هو يوم عمل اعتيادي من الساعة 9:00 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، في حين يستمر الدوام يوم السبت من الساعة 9:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً.

خدمات إلكترونية متاحة على مدار الساعة

وأشار المصرفان إلى أن خدمات السحب متاحة عبر أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع، مؤكدين أن هذه الخدمات تعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، لتسهيل وصول العملاء إلى حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.

“عطاء”: تمويل أضاحي العيد دون عمولات أو هامش ربح

وأطلق المصرف منتجًا تمويليًا خاصًا بعيد الأضحى تحت اسم “عطاء”، يمكّن العملاء من الحصول على تمويل لشراء الأضحية دون أي عمولات أو هامش ربح، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 16016 تتضمن الرقم السري متبوعًا بـ “*24”.

مصرف الصحارى: تأجيل أقساط شهر مايو وبرامج تمويلية للعيد

أعلن مصرف الصحارى عن حزمة من الإجراءات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، تتضمن تأجيل خصم أقساط جميع التزامات العملاء لشهر مايو 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين خلال هذه المناسبة.

قرض حسن بقيمة 2000 دينار دون فوائد

كما أعلن المصرف عن توفير قرض حسن بقيمة 2000 دينار ليبي، يمكن سداده على مدار 10 أشهر بدون فوائد. ودعا الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج إلى التوجه إلى مراكز التمويل التابعة له وتعبئة نموذج القرض بكل سهولة.

رفع سقف السحب وتأكيد على جاهزية القنوات الإلكترونية

أفاد مصرف الصحارى بأن سقف السحب النقدي خلال هذه الفترة حُدِّد عند 4000 دينار ليبي، مع التأكيد على توفر جميع الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك:

أجهزة الصراف الآلي

نقاط البيع

خدمات Lypay

خدمات One Pay

رسالة موحدة من المصارف: راحتكم أولويتنا

في ختام بياناتهم، وجّهت المصارف الثلاثة رسالة شكر لعملائها، مؤكدين أن راحة الزبائن وتلبية احتياجاتهم تظل في صدارة أولوياتهم، وأنهم مستمرون في تقديم حلول مصرفية آمنة ومرنة تواكب احتياجات المواطنين، لا سيما في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.