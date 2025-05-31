المرعاش: الميليشيات هي أزمة ليبيا الحقيقة.. والبعثة الأممية تهتم باللقاءات الشكلية

أخبار ليبيا 24

المرعاش: الميليشيات تعرقل السلام والبعثة الأممية تفتقر للحزم

يرى المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن الأزمة الليبية تتجاوز الأبعاد السياسية المعتادة، مؤكدًا أن جوهر المشكلة ليبيًا هو أمني في المقام الأول، وأن الحلول السياسية لن تنجح ما لم تُسبق أو تُرافق بخطوات حاسمة على الصعيد الأمني.

المرعاش: البعثة الأممية الحالية تواصل السير على خطى سابقاتها

وفي تصريحاته التي طالعتها “أخبار ليبيا 24″، أوضح المرعاش أن البعثة الأممية الحالية تواصل السير على خطى سابقاتها، عبر عقد لقاءات شكلية لا تؤدي إلى نتائج ملموسة، ولا تمس جوهر الأزمة الليبية الحقيقي، وهو تفشي السلاح خارج سلطة الدولة، وتحكُّم الميليشيات في مفاصل العاصمة طرابلس.

المرعاش: الحل الحقيقي يبدأ بتفكيك الميليشيات التي تعرقل أي مسار لا يتماشى مع مصالحها

وأشار المرعاش إلى أن الحل الحقيقي يبدأ بتفكيك الميليشيات التي تعرقل أي مسار لا يتماشى مع مصالحها، والتي ترتبط بالسلطة والمال العام. ودعا البعثة الأممية إلى تبني مقترح بعقد لقاء مباشر بين قادة هذه المجموعات المسلحة في طرابلس ومصراتة والزاوية وزوارة والزنتان ونالوت، وبين القيادة العامة للجيش الليبي، بهدف مناقشة آليات إدماجهم بشروط محددة، تضمن تحوّلهم إلى كيانات شرعية تحت سلطة الدولة.

المرعاش: على البعثة فضح نوايا الميليشيات أمام الليبيين

وشدّد المرعاش على أهمية وضوح نوايا تلك القيادات خلال هذا اللقاء، فإن أبدوا رغبتهم في المصالحة الوطنية، فذلك مرحب به، أما إن رفضوا، فعلى البعثة فضحهم أمام الليبيين، ودعوة مجلس الأمن لتصنيفهم كميليشيات خارجة عن القانون.

واختتم بأن أي حل سياسي لا يُرافقه إجراء أمني حازم، سيبقى مجرد وهم، ويطيل من عمر الأزمة ومعاناة الشعب الليبي.