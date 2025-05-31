الشيباني: ليبيا تحتاج فارسًا يعيد لها هيبتها بعد أن انفرط عقدها

أخبار ليبيا 24

أطلق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني صرخة تنبيه وصفها كثيرون بأنها تلخص الحال الليبي المتأزم، مشيرًا إلى أن “عقد ليبيا قد انفرط”، وأن القوى الإقليمية والدولية المتربصة لم تتأخر في التقاط “حباته”، في إشارة رمزية لانهيار اللحمة الوطنية وتزايد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

الشيباني يدعو إلى رفع الوعي الجماعي بخطورة المرحلة

وفي منشور مؤثر عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، الشيباني دعا إلى رفع الوعي الجماعي بخطورة المرحلة، مشددًا على ضرورة تحكيم العقل وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والجهوية، معتبرًا أن استمرار حالة الانقسام لن يخدم أحدًا، حتى وإن توهم بعض الأطراف أنهم يربحون من المشهد القائم.

الشيباني: “إذا اتحدنا فاز الجميع، وإذا تفرقنا خسر الجميع، ولو امتلك بعضنا جبالًا من الذهب”

وأكد في منشوره، أن إعادة ترتيب البيت الليبي تبدأ بالإيمان الصادق بأن الوطن يسع الجميع، ولا يمكن لأي طرف أن يستأثر به، قائلاً: “إذا اتحدنا فاز الجميع، وإذا تفرقنا خسر الجميع، ولو امتلك بعضنا جبالًا من الذهب”.

الشيباني: هل من فارس يحمي ليبيا ويضمد جراحها ويعيد لها هيبتها ويضعها على السكة من جديد؟”،

وختم منشوره بسؤال رمزي يحمل في طياته أمنية وأملًا: “هل من فارس يحمي ليبيا ويضمد جراحها ويعيد لها هيبتها ويضعها على السكة من جديد؟”، مردفًا بآية من القرآن الكريم: “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”، في دعوة مفتوحة لمن يملكون الإرادة الصادقة أن يتقدموا لتحمل المسؤولية.