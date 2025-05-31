أخبار محليةالأخبار

الشيباني: ليبيا تحتاج فارسًا يعيد لها هيبتها بعد أن انفرط عقدها

عقد ليبيا انفرط.. فهل تعود بيد العقلاء؟

31 مايو، 2025 4:26 م
0 0
جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب
جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

أطلق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني صرخة تنبيه وصفها كثيرون بأنها تلخص الحال الليبي المتأزم، مشيرًا إلى أن “عقد ليبيا قد انفرط”، وأن القوى الإقليمية والدولية المتربصة لم تتأخر في التقاط “حباته”، في إشارة رمزية لانهيار اللحمة الوطنية وتزايد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

  • الشيباني يدعو إلى رفع الوعي الجماعي بخطورة المرحلة

وفي منشور مؤثر عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، الشيباني دعا إلى رفع الوعي الجماعي بخطورة المرحلة، مشددًا على ضرورة تحكيم العقل وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والجهوية، معتبرًا أن استمرار حالة الانقسام لن يخدم أحدًا، حتى وإن توهم بعض الأطراف أنهم يربحون من المشهد القائم.

  • الشيباني: “إذا اتحدنا فاز الجميع، وإذا تفرقنا خسر الجميع، ولو امتلك بعضنا جبالًا من الذهب”

وأكد في منشوره، أن إعادة ترتيب البيت الليبي تبدأ بالإيمان الصادق بأن الوطن يسع الجميع، ولا يمكن لأي طرف أن يستأثر به، قائلاً: “إذا اتحدنا فاز الجميع، وإذا تفرقنا خسر الجميع، ولو امتلك بعضنا جبالًا من الذهب”.

  • الشيباني: هل من فارس يحمي ليبيا ويضمد جراحها ويعيد لها هيبتها ويضعها على السكة من جديد؟”،  

وختم منشوره بسؤال رمزي يحمل في طياته أمنية وأملًا: “هل من فارس يحمي ليبيا ويضمد جراحها ويعيد لها هيبتها ويضعها على السكة من جديد؟”، مردفًا بآية من القرآن الكريم: “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”، في دعوة مفتوحة لمن يملكون الإرادة الصادقة أن يتقدموا لتحمل المسؤولية.

الوسوم
31 مايو، 2025 4:26 م
0 0

المزيد من الأخبار

أعطال كهربائية تتسبب في انقطاع التيار على مناطق كبيرة في طبرق

وزارة الكهرباء … أعطال كهربائية تتسبب في انقطاع التيار على مناطق كبيرة في طبرق

31 مايو، 2025 3:08 م
خوري تبحث مع ممثلي سوق الجمعة تهدئة الأوضاع

خوري تبحث مع ممثلي سوق الجمعة تهدئة الأوضاع وانسحاب القوات العسكرية من المدن

31 مايو، 2025 3:11 م
وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بدعون لوقف التصعيد وضبط النفس

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يدعون إلى ضبط النفس في ليبيا وحل سياسي ليبي

31 مايو، 2025 1:27 م
وفاة أول حاج ليبي في الأراضي المقدسة لهذا الموسم

وفاة أول حاج ليبي في الأراضي المقدسة لهذا الموسم

31 مايو، 2025 12:53 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى