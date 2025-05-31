السجن 25 عامًا لمصري قاد عمليات تهريب مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

وكالة أخبار ليبيا 24

لندن – 30 مايو 2025

أصدرت محكمة ساوثوورك كراون البريطانية حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا على أحمد عبيد، البالغ من العمر 42 عامًا، بعد إدانته بقيادة شبكة تهريب مهاجرين ضخمة من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلاقًا من ليبيا. وتعد هذه أول إدانة من نوعها في المملكة المتحدة ضد شخص متورط في تنظيم رحلات القوارب إلى أوروبا.

تهريب الآلاف على متن قوارب الموت

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) أن عبيد، وهو مواطن مصري، أشرف على تهريب ما يقرب من 3800 مهاجر، بينهم نساء وأطفال، عبر سبع رحلات بحرية خطيرة من سواحل شمال أفريقيا إلى إيطاليا، وذلك في الفترة بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، وقد وصل بعضهم لاحقًا إلى المملكة المتحدة.

وأضافت الوكالة أن عبيد كان يدير عملياته من مسكنه في آيلزوورث، جنوب غرب لندن، رغم أن التنفيذ الفعلي جرى من داخل ليبيا، وتحديدًا من مناطق انطلاق القوارب باتجاه السواحل الإيطالية.

تهديد بالقتل لمن يحمل هاتفًا

وفي تفاصيل صادمة، كشفت الوكالة عن أن عبيد أمر أحد مساعديه بقتل أي مهاجر يُضبط بحوزته هاتف محمول، خشية أن تتعقب السلطات نشاط الشبكة، قائلاً في تسجيل صوتي التُقط عبر أجهزة تنصت زرعها المحققون: “أخبروهم أيها الشباب أن أي شخص يتم القبض عليه ومعه هاتف سيتم قتله وإلقاؤه في البحر”.

ملايين الجنيهات من استغلال المهاجرين

القاضي هيدلستون، الذي أصدر الحكم، قال إن عبيد “لعب دورًا إداريًا محوريًا في جماعة إجرامية منظمة”، مشيرًا إلى أن دافعه الأساسي كان “الربح المالي من تجارة البشر”. وأكد أن المؤامرة التي شارك فيها عبيد “حققت ملايين الجنيهات من مدخرات أناس يائسين”، مضيفًا أن المتهم استغل هؤلاء “بوقاحة ووحشية”.

سجل إجرامي طويل وتعاون مع شبكات التهريب

كان عبيد قد وصل إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير في أكتوبر 2022، بعد أن قضى حكمًا بالسجن في إيطاليا مدته ست سنوات وشهرين على خلفية تهريب مخدرات. وبعد وصوله بفترة قصيرة، بدأ بالتنسيق مع شبكات تهريب البشر في ليبيا، حيث نظم قوارب مكتظة بالمهاجرين، وروّج لرحلاته عبر منشورات على “فيسبوك”.

وشملت مهامه توفير القوارب والأطقم، وتقديم الدعم الفني خلال الرحلات، بالإضافة إلى إيواء المهاجرين والتعامل مع المستندات المطلوبة.

عمليات إنقاذ مأساوية في عرض البحر

وشهدت عملياته العديد من المآسي، أبرزها عملية إنقاذ نفذتها السلطات الإيطالية في 25 أكتوبر 2022، حيث تم إنقاذ أكثر من 640 مهاجرًا كانوا على متن قارب خشبي، بينما تم انتشال جثتين من البحر. وفي حادثة أخرى، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 265 مهاجرًا من قارب صيد يبلغ طوله 20 مترًا، كان قد انطلق من بنغازي.

وفي أبريل 2023، أجريت عمليتا بحث وإنقاذ إضافيتان، تم خلالهما إنقاذ أكثر من 1200 شخص بعد تلقي مكالمات استغاثة.

وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن هذه الإدانة تمثل خطوة حاسمة في مواجهة شبكات التهريب التي تستغل الفوضى في ليبيا وغيرها من دول شمال أفريقيا لتهريب البشر بطرق خطرة وغير إنسانية.