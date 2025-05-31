الحكومة الليبية .. وصول المواشي المدعومة إلى ميناء جليانة في بنغازي

وكالة أخبار ليبيا 24

بنغازي – 31 مايو 2025

في إطار جهود الحكومة الليبية لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، وصلت صباح اليوم السبت إلى ميناء جليانة بمدينة بنغازي باخرة جديدة محمّلة بشحنة كبيرة من المواشي ذات الجودة الممتازة، والتي تم استيرادها خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

متابعة مباشرة من الحكومة وتوجيهات القيادة

تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تجري بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، وتنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، لضمان استفادة المواطنين من الدعم الحكومي في هذه المناسبة المباركة.

مواشٍ ذات جودة عالية وتحت إشراف حكومي

وأفادت الجهات المختصة بأن الشحنة المستوردة تُعد من المواشي الممتازة والمستوفية لجميع المواصفات المعتمدة، حيث خضعت للفحص والتدقيق قبل دخولها إلى السوق المحلي، وذلك ضمن برنامج الدعم الحكومي الموجه للأسر محدودة الدخل.

تخفيف العبء المعيشي على المواطنين

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الشحنات التي تصل تباعًا إلى عدد من الموانئ الليبية، في إطار سياسة الحكومة الليبية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير الأضاحي بأسعار مدعومة تتوافق مع الشروط والضوابط التي وضعتها البلديات المحلية.

سعر موحد للأضحية | 1200 دينار ليبي

أعلنت الحكومة الليبية أن سعر الأضحية للمواطنين قد حُدّد بمبلغ 1200 د.ل فقط، في إطار حرص الحكومة على تقديم الدعم المباشر للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

توريد مستمر حتى يوم العيد

وأكدت الحكومة الليبية أن عملية توريد المواشي ستتواصل بشكل يومي حتى يوم عيد الأضحى المبارك، وذلك لتغطية الطلب المحلي وضمان توفر الأضاحي بجودة وسعر مناسبين في كافة البلديات.

تحذير من الاستغلال ودعوة للتبليغ

كما تنبه الحكومة الليبية المواطنين الكرام إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو مخالفات في أسعار البيع أو نقاط التوزيع، وتؤكد أنها تتابع هذه العمليات رقابيًا، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوزات.

الحكومة تواصل جهودها لضبط السوق

وأكدت الحكومة الليبية أن شحنات إضافية ستستمر في الوصول خلال الأيام القادمة، ضمن خطة متكاملة تستهدف ضبط أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، ومنع أي استغلال تجاري، بالتعاون مع الجهات الرقابية والبلدية لضمان العدالة في التوزيع.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الحكومة الليبية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الدعم المباشر للمواطنين، خصوصًا في المناسبات الدينية، بما يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي ويخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة.