البيوضي: لم يعد ممكناً القبول بحكومة الدبيبة حتى كسلطة أمر واقع

أخبار ليبيا 24

البيوضي: حشود ميدان الشهداء ترفض استمرار حكومة الدبيبة

أكد المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي، أن خروج الحشود الغفيرة إلى ميدان الشهداء في طرابلس، خلال أيام عشر ذي الحجة وقبيل عيد الأضحى، يحمل دلالات سياسية كبيرة ورسائل واضحة إلى المجتمع الدولي. وأوضح أن هذا الحراك الشعبي يُعبّر عن رفض جماهيري واسع لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي اعتبرها لم تعد تمثل تطلعات الليبيين، ولا يمكن القبول بها حتى كسلطة أمر واقع.

البيوضي: الشعب الليبي وجّه رسالة قوية إلى القوى الإقليمية والدولية

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، اعتبر البيوضي أن الشعب الليبي وجّه من خلال هذا التجمع الكبير رسالة قوية إلى القوى الإقليمية والدولية، وكذلك إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان لتغيير جذري في المشهد السياسي. وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن يفاقم من معاناة الليبيين، ويطيل أمد الأزمة.

البيوضي: إطلاق مسار سياسي وطني عاجل ينهي وجود “السلطة البائسة”

ودعا البيوضي إلى إطلاق مسار سياسي وطني عاجل، ينهي وجود ما وصفها بـ”السلطة البائسة” المتمثلة في حكومة الدبيبة، ويضع خارطة طريق جديدة تعيد الثقة في العملية السياسية وتفتح المجال أمام مرحلة انتقالية حقيقية. وشدد على أن هذه الخطوة يجب أن تأتي من الداخل، بإرادة وطنية صادقة تعكس تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والديمقراطية.

البيوضي: التغيير قادم لا محالة

واختتم البيوضي حديثه بالتأكيد على أن التغيير قادم لا محالة، وأن الحشود في ميدان الشهداء هي أعظم رسالة سياسية تُرسل إلى العالم، وتؤكد أن الليبيين لا يقبلون باستمرار حكومة فقدت شرعيتها الشعبية، وأنهم يتطلعون إلى بناء دولة مدنية حديثة قائمة على التداول السلمي للسلطة.