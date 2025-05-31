الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار رعدية على الشمال الشرقي والجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، من خلال إدارة التنبؤات الجوية، عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة في مختلف مناطق البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدءًا من اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

الأرصاد: استمرار فرص سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية خاصة خلال هذا اليوم.

ومن المتوقع كذلك أن تتكاثر السحب على فترات في مناطق الجنوب الغربي، وقد يصحبها سقوط أمطار رعدية خاصة في مناطق مثل العوينات والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى مرزق وتهالة.

الأرصاد: تكاثر السحب في مناطق الجنوب الغربي يصحبها سقوط أمطار رعدية

وتتوسع رقعة الأمطار يوم الإثنين لتشمل مناطق سبها، بنت بيه، أوباري، والقطرون، مع احتمالية أن تتأثر معظم مناطق الجنوب الغربي يوم الثلاثاء بهطول أمطار جيدة قد تتسبب في جريان بعض الأودية.

الأرصاد: درجات الحرارة تتراوح بين 23 إلى 28 درجة مئوية

بالنسبة لدرجات الحرارة، فإن الأجواء ستبقى معتدلة على أغلب مناطق الشمال، حيث تتراوح بين 23 إلى 28 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة أعلى في مناطق الجنوب، حيث تتراوح بين 30 إلى 35 درجة مئوية.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس حسب المناطق:

🔹 رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 إلى 28 درجة مئوية.

🔹 الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم، قد تتخللها خلايا رعدية. وتبدأ السحب الممطرة بالضعف تدريجياً في ساعات المساء. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 إلى 27 درجة مئوية.

🔹 الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

تتزايد كميات السحب، وقد تهطل أمطار رعدية في مناطق العوينات ومرزق وتهالة، وقد تشمل يوم الإثنين مناطق سبها وبنت بيه وأوباري والقطرون. الرياح شمالية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية.

🔹 الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 29 إلى 33 درجة مئوية.

النظرة المستقبلية:

يتوقع أن يكون يوم الثلاثاء حافلاً بنشاط جوي في الجنوب الغربي، حيث تسجل معظم المناطق هطول أمطار رعدية جيدة، ما قد يؤدي إلى جريان بعض الأودية، وينبغي أخذ الحيطة في المناطق المنخفضة.

يبقى الطقس العام مستقراً نسبياً في المناطق الشمالية، بينما تبرز تقلبات جوية متوقعة جنوبًا، تستدعي المتابعة والاهتمام خلال الأيام القادمة.