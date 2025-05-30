أخبار ليبيا 24

معزب: الحراك الشعبي فاعل تاريخيًا والحكومة تنتظر التوافق الدولي

أكد محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن الشعب الليبي لا يُعرف عنه ميله للتظاهر بطبيعته، إلا أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية لعبت دورًا محوريًا في أحداث حاسمة بتاريخ ليبيا الحديث.

معزب: تشكيل الحكومة القادمة مرتبط بالتوافقات الدولية والإقليمية

ورغم إشادته بالحراك الشعبي المتجدد في البلاد، أبدى معزب تحفظه على إمكانية إحداث تغيير سياسي سريع، معتبرًا أن التغيير لن يحدث قبل نهاية العام، نظرًا لتعقيد المشهد السياسي.

كما أضاف أن تشكيل الحكومة القادمة مرتبط بالتوافقات الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية تواصل جهودها للتقريب بين الأطراف الليبية.

معزب: التحركات الاحتجاجية لم تتوقف عند الثورة

معزب أشار في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن التحركات الاحتجاجية لم تتوقف عند الثورة، بل استمرت خلال فترة المؤتمر الوطني العام، حيث كان لتلك المظاهرات دور كبير في صياغة قرارات سياسية مؤثرة، مثل قانون العزل السياسي الذي أُقر في مايو 2013، والدفع نحو إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وبيّن أن شعار “لا للتمديد” كان دافعًا أساسيًا لتشكيل “لجنة فبراير” التي وضعت الإطار القانوني للانتخابات التشريعية في 2014.

وأوضح معزب، أن أحد أبرز الأمثلة على ذلك كان انطلاق ثورة فبراير، التي جاءت نتيجة احتجاجات بدأت باعتقال محامٍ كان يدافع عن ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، ما أشعل الشرارة الأولى للحراك الشعبي.

وشدد معزب، الذي كان عضوًا سابقًا بالمؤتمر الوطني، على أن ليبيا شهدت أكثر من 200 مظاهرة سياسية بين عامي 2013 و2014، معظمها ذات طابع مسيّس، لكنها نجحت في التأثير على مجريات المشهد السياسي.