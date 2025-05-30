الأخبارحوادث

دفاع الدبيبة: تسليم متهمين باقتحام “مؤسسة النفط” والنيابة تأمر بحبسهم

تسليم المتورطين إلى السلطات القضائية المختصة

30 مايو، 2025 2:57 ص
0 0
دفاع الدبيبة: تسليم متهمين باقتحام “مؤسسة النفط” والنيابة تأمر بحبسهم
دفاع الدبيبة: تسليم متهمين باقتحام “مؤسسة النفط” والنيابة تأمر بحبسهم

وكالة أخبار ليبيا 24

طرابلس – 29 مايو 2025

أكدت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الدبيبة، في بيان صدر الخميس 29 مايو 2025، أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، واتخذت كافة الإجراءات الفورية بحق العناصر المتورطة، مشيرة إلى تسليمهم للسلطات القضائية بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

حبس ثلاثة متهمين بأمر من النيابة


وأعلنت النيابة العامة، من جهتها، أنها نظرت في مدونة إثبات واقعة الاقتحام، وقامت بمعاينة محل الجريمة، واطلعت على تسجيلات الفيديو التي وثّقت الحادثة، كما استمعت إلى شهادات الشهود، ثم باشرت استجواب المتهمين الثلاثة بعد استلامهم من وزارة الدفاع، وأمرت بحبسهم احتياطيًا.

استمرار ملاحقة باقي المتورطين


وطلب النائب العام من وزارة الدفاع والجهات الأمنية بحكومة الدبيبة المختصة ضبط بقية المتورطين في الواقعة، مؤكدة أن التحقيقات جارية لاستكمال الملف العدلي.

تأكيد على حماية المؤسسات السيادية


وجددت وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة التزامها بدعم سلطة القانون، والتنسيق المستمر مع النيابة العامة، لضمان حماية المؤسسات السيادية من أي تجاوزات أو تهديدات تمس أمن الدولة وسلامة المواطنين.

الوسوم
30 مايو، 2025 2:57 ص
0 0

المزيد من الأخبار

المشير حفتر يكرّم أوائل الطلبة في جامعة بنغازي

المشير حفتر يكرّم أوائل الطلبة في جامعة بنغازي

30 مايو، 2025 1:55 ص
بعثة الأمم المتحدة تجتمع مع جهاء وأعيان من غرب ليبيا

بعثة الأمم المتحدة تجتمع مع وجهاء وأعيان من غرب ليبيا

30 مايو، 2025 1:21 ص
السفير التشادي يزور صندوق إعادة الإعمار في سبها ويشيد بأمن الجنوب

السفير التشادي يزور صندوق إعادة الإعمار في سبها ويشيد بأمن الجنوب

30 مايو، 2025 12:46 ص
آمر المنطقة الجنوبية يشرف على خطة العودة الطوعية للمهاجرين التشاديين

آمر المنطقة الجنوبية يشرف على خطة العودة الطوعية للمهاجرين التشاديين

29 مايو، 2025 10:52 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى