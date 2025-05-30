دعوات الحراك الشعبي من سوق الجمعة والزاوية للتوجه نحو ميدان الشهداء

وكالة أخبار ليبيا 24

طرابلس – 30 مايو 2025

دعوات من أبناء سوق الجمعة وحراكات المنطقة الغربية

أعلن حراك أبناء سوق الجمعة وعدد من الحراكات المدنية في المنطقة الغربية عن نيتهم التوجه عصر اليوم إلى ميدان الشهداء، داعين سكان طرابلس والمناطق المجاورة إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة المقررة.

وجاء في بيان مشترك: “ندعو جميع المواطنين الأحرار إلى النزول للمياد والتعبير عن رفضهم لحكومة غارقة في الفساد والتسلط، ونستنكر التردي الأمني في العاصمة والاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة من قبل المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة.“

انطلاق التجمع في غابة جودائم شرق الزاوية

في سياق متصل، أعلن حراك الزاوية اليوم الجمعة عن بدء تجمع المواطنين في غابة جودائم، الواقعة شرق مدينة الزاوية، في خطوة أولى للتحرك نحو ميدان الشهداء في طرابلس. وتهدف هذه المسيرة إلى المطالبة بـ”رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة” التي يتهمها المتظاهرون بـ”الفشل في إدارة المرحلة وتفاقم الأزمات المعيشية والأمنية.”

وقال القائمون على الحراك في بيان نشر على منصاتهم الرسمية إن “التحرك الشعبي السلمي اليوم هو رسالة واضحة بأن الشعب لم يعد يقبل بالوضع القائم، وأن التغيير يجب أن يبدأ من داخل العاصمة.” وأضاف البيان أن المشاركين في المسيرة سيتحركون خلال ساعات باتجاه طرابلس في موكب منظم وسلمي.

حالة ترقب في العاصمة

وتسود طرابلس حالة من الترقب والتوتر مع اقتراب موعد التظاهرة، في ظل غياب أي موقف رسمي حتى الآن من الجهات الأمنية أو الحكومة، بينما يتزايد الحديث عن احتمال حدوث احتجاجات واسعة قد تعيد رسم المشهد السياسي في البلاد.