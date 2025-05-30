أخبار محليةالأخبار

حادث سير مروع يودي بحياة 12 سودانيًا شمال الكفرة

تصادم مميت بين سيارة ركاب وشاحنة يخلّف ضحايا سودانيين

30 مايو، 2025 11:42 ص
0 0
حادث سير فى الكفرة
حادث سير فى الكفرة

أخبار ليبيا 24

في حادث سير مأساوي وقع فجر اليوم الجمعة، لقي 12 شخصًا من الجنسية السودانية مصرعهم، بينهم أطفال، نتيجة تصادم مروع بين سيارة من نوع “تويوتا إسكيوا” وشاحنة كبيرة، على الطريق العام شمال مدينة الكفرة الليبية، وذلك على بُعد نحو 90 كيلومترًا من المدينة.

وصرّح مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة، إبراهيم بالحسن، في تصريحات خاص لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الحادث تم الإبلاغ عنه في الساعات الأولى من الصباح، وقد هرعت فرق الإسعاف إلى مكان التصادم فور تلقي البلاغ، حيث تم العثور على 12 جثة وعدد من المصابين.

  • جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة: جرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح في الكفرة

وقد جرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح في الكفرة لتلقي الإسعافات اللازمة.

  • أسماء ضحايا الحادث :

وأُعلن عن أسماء بعض الضحايا، وهم: وفاق عوض خيرالله (مواليد 1992)، صلاح الدين عبدة حسين (1985)، قسم السيد محمد قسم السيد (1975)، ماجدولين عمر محمد (1984)، مؤيد قسم السيد محمد (2012)، وعركي الرشيد عبدالرحمن (2007).

  • أسماء المصابين فى الحادث:

أما المصابون، فهما يوسف جبارة البالغ من العمر 65 عامًا، والطفل الجاعلي يوسف جبارة البالغ 10 أعوام، حيث يواجهان إصابات بدرجات متفاوتة، وتلقيا العلاج في المستشفى المحلي.

وأكد بالحسن أن الجهات المعنية باشرت التحقيقات للكشف عن أسباب الحادث وملابساته، وسط تفاعل واسع من قبل المجتمع المحلي والسلطات، الذين أعربوا عن بالغ الحزن والأسى تجاه ما حدث، مقدمين التعازي لأسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

الطريق العام المؤدي شمال الكفرة يُعد من المسارات الخطرة بسبب طبيعته الصحراوية، ويشهد بين الحين والآخر حوادث دامية، ما يثير دعوات متكررة لتحسين مستوى السلامة المرورية فيه.

الوسوم
30 مايو، 2025 11:42 ص
0 0

المزيد من الأخبار

النائب العام يُشكل لجنتين للتحقيق في الانتهاكات الأمنية

النائب العام يُشكل لجنتين للتحقيق في انتهاكات أمنية وأحداث طرابلس

30 مايو، 2025 11:05 ص
الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الشمال الشرقي الليبي

الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على مناطق الشمال الشرقي

30 مايو، 2025 10:37 ص
دفاع الدبيبة: تسليم متهمين باقتحام “مؤسسة النفط” والنيابة تأمر بحبسهم

دفاع الدبيبة: تسليم متهمين باقتحام “مؤسسة النفط” والنيابة تأمر بحبسهم

30 مايو، 2025 2:57 ص
المشير حفتر يكرّم أوائل الطلبة في جامعة بنغازي

المشير حفتر يكرّم أوائل الطلبة في جامعة بنغازي

30 مايو، 2025 1:55 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى