حادث سير مروع يودي بحياة 12 سودانيًا شمال الكفرة

أخبار ليبيا 24

جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة: الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة

في حادث سير مأساوي وقع فجر اليوم الجمعة، لقي 12 شخصًا من الجنسية السودانية مصرعهم، بينهم أطفال، نتيجة تصادم مروع بين سيارة من نوع “تويوتا إسكيوا” وشاحنة كبيرة، على الطريق العام شمال مدينة الكفرة الليبية، وذلك على بُعد نحو 90 كيلومترًا من المدينة.

وصرّح مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة، إبراهيم بالحسن، في تصريحات خاص لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الحادث تم الإبلاغ عنه في الساعات الأولى من الصباح، وقد هرعت فرق الإسعاف إلى مكان التصادم فور تلقي البلاغ، حيث تم العثور على 12 جثة وعدد من المصابين.

جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة: جرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح في الكفرة

وقد جرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح في الكفرة لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء ضحايا الحادث :

وأُعلن عن أسماء بعض الضحايا، وهم: وفاق عوض خيرالله (مواليد 1992)، صلاح الدين عبدة حسين (1985)، قسم السيد محمد قسم السيد (1975)، ماجدولين عمر محمد (1984)، مؤيد قسم السيد محمد (2012)، وعركي الرشيد عبدالرحمن (2007).

أسماء المصابين فى الحادث:

أما المصابون، فهما يوسف جبارة البالغ من العمر 65 عامًا، والطفل الجاعلي يوسف جبارة البالغ 10 أعوام، حيث يواجهان إصابات بدرجات متفاوتة، وتلقيا العلاج في المستشفى المحلي.

وأكد بالحسن أن الجهات المعنية باشرت التحقيقات للكشف عن أسباب الحادث وملابساته، وسط تفاعل واسع من قبل المجتمع المحلي والسلطات، الذين أعربوا عن بالغ الحزن والأسى تجاه ما حدث، مقدمين التعازي لأسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

الطريق العام المؤدي شمال الكفرة يُعد من المسارات الخطرة بسبب طبيعته الصحراوية، ويشهد بين الحين والآخر حوادث دامية، ما يثير دعوات متكررة لتحسين مستوى السلامة المرورية فيه.