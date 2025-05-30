تقرير ... تصاعد الحراك في طرابلس وخطوات مجلس النواب لإزاحة حكومة الدبيبة...

وكالة أخبار ليبيا 24

طرابلس – 29 مايو 2025

تشهد العاصمة الليبية طرابلس هذه الأيام حراكًا سياسيًا وشعبيًا متسارعًا يهدف إلى إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط مطالبات بضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات المؤجلة. الاحتقان في الشارع الطرابلسي لم يعد يقتصر على المظاهرات أو التصريحات السياسية، بل بدأ يتخذ أشكالًا تنظيمية، مع تحركات من أطراف فاعلة داخل العاصمة طرابلس وخارجها للدفع نحو تسوية سياسية جديدة تُنهي حالة الانقسام المستمر منذ سنوات.

دعوات لمظاهرات في ميدان الشهداء تطالب برحيل الدبيبة وتوحيد السلطة

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر اليوم الجمعة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، للمطالبة برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وتسريع خطوات تشكيل حكومة موحدة جديدة. وقد لاقت هذه الدعوات تفاعلًا واسعًا من قبل شريحة من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من استمرار حالة الانقسام وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

وحملت الدعوات وسم “#جمعة_الخلاص”، في إشارة إلى رغبة المحتجين في إحداث تغيير حقيقي في السلطة التنفيذية، وسط تأكيدات من منظّمي الحراك على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وتعبر عن الإرادة الشعبية بعيدًا عن الاصطفافات السياسية أو المسلحة.

حكومة حماد تعلن موافقتها المبدئية على تسليم السلطة لحكومة موحدة

في المفابل، أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المنبثقة عن مجلس النواب، موافقتها على تسليم السلطة في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالإجماع الوطني. واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا في موقف الحكومة التي ظلت طوال الأشهر الماضية تؤكد شرعيتها ورفضها لأي مقترحات تتجاهل دور مجلس النواب.

وقال حماد في بيان رسمي: “نؤكد استعدادنا التام لتسليم السلطة لحكومة موحدة توافقية يتم التوصل إليها عبر آلية دستورية وتوافق سياسي شامل، بما يضمن وحدة الوطن وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.”

مجلس النواب يتحرك لاختيار رئيس الحكومة الموحدة

بالتزامن مع موقف حكومة حماد، كثف مجلس النواب الليبي جلساته التشاورية من أجل التوافق على شخصية تقود المرحلة المقبلة من خلال تشكيل حكومة موحدة جديدة. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المشاورات تدور حول عدد من الأسماء التي يُعتقد أنها تحظى بقبول داخل الدائرتين الشرقية والغربية والجنوبية.

وفي جلسة عقدت في مدينة بنغازي، ناقش نواب البرلمان معايير اختيار رئيس الوزراء الجديد، مع التركيز على ضرورة أن يكون شخصية توافقية غير محسوبة على أي طرف سياسي حالي. كما أشار بعض النواب إلى أن المرحلة تتطلب “وجوهًا جديدة قادرة على فرض الاستقرار وإجراء الانتخابات.”

الاستماع لبرامج 12 مرشحًا لرئاسة الحكومة الموحدة

في خطوة تعكس جدية مجلس النواب في المضي قدمًا نحو تشكيل حكومة موحدة، عقدت اللجنة المكلفة بفرز وقبول الترشيحات جلسات استماع مكثفة لبرامج 12 مرشحًا تقدموا لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة. وقد تركزت محاور البرامج المعروضة على سبل توحيد المؤسسات، وتحقيق الاستقرار الأمني، وتحفيز الاقتصاد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات العامة.

تصدعات داخل حكومة الدبيبة: سلسلة استقالات وزارية

الضغوط المتزايدة لم تتوقف عند الحراك الشعبي والسياسي في طرابلس خاصة وليبيا عامة ، بل امتدت لتحدث تصدعات داخل حكومة الوحدة الوطنية ذاتها. فقد شهدت الأيام الماضية استقالات متتالية لعدد من الوزراء والمسؤولين البارزين في حكومة الدبيبة، في ما وصفه مراقبون بأنه “محاولة للابتعاد عن مركب قد يغرق قريبًا.” بسبب الاحتجاجات الشعبية في طرابلس

أبرز هذه الاستقالات كانت من وزير التعليم العالي عمران القيب، ووزير الدولة لشؤون الهجرة، واستقالة وكيل الموارد المالية محمد فرج قنيدي بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات. وقد برر بعضهم استقالاتهم بعدم القدرة على أداء مهامهم في ظل حالة الجمود السياسي والتنازع على الشرعية.

الدبيبة يرد بالتكليف: تعيين وزراء جدد لإدارة المرحلة

وفي محاولة لتأكيد سيطرته واستمراره في المشهد، قام عبد الحميد الدبيبة بإصدار قرارات بتكليف عدد من الوزراء الجدد بدلًا عن المستقيلين. وجاءت التعيينات في شكل تكليفات مؤقتة، طالت وزارات التعليم العالي، والهجرة، والمواصلات، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وبرر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة هذه التكليفات بـ”الحفاظ على سير العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.” إلا أن هذه الخطوات أثارت انتقادات من أطراف عدة رأت فيها “إصرارًا على البقاء في السلطة بأي ثمن” وتجاهلًا للمطالبات المتزايدة بتشكيل حكومة جديدة.

الشارع الليبي بين الأمل والقلق

رغم التحركات السياسية المتعددة في طرابلس والمنطقة الغربية، فإن المزاج العام في الشارع الليبي لا يزال يتراوح بين الأمل بإمكانية التوصل إلى حل سياسي ينهي الانقسام، والقلق من تكرار سيناريوهات الفشل السابقة. مواطنون في طرابلس عبروا عن شعورهم بالإرهاق من الوعود السياسية المتكررة دون إنجازات ملموسة.

فرص التسوية: هل تنجح هذه المرة؟

تبدو المؤشرات الحالية أكثر إيجابية من جولات الحوار السابقة، خصوصًا مع قبول حكومة حماد تسليم السلطة، وتنامي الضغوط الداخلية على الدبيبة. غير أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها، واختيار شخصية مقبولة لرئاسة الحكومة الموحدة، وتحديد خارطة طريق واضحة نحو الانتخابات.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يتطلب دعمًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا، يضمن احترام السيادة الليبية وعدم التدخل في اختياراتها السيادية، مع ضرورة وجود ضمانات قانونية ودستورية لمرحلة ما بعد التوحيد.

ختام: لحظة حاسمة في تاريخ ليبيا السياسي

تدخل ليبيا مرة أخرى في لحظة مفصلية من تاريخها، حيث تتقاطع الإرادة الشعبية مع التحركات السياسية، وسط واقع اقتصادي متردٍ، ومطالب اجتماعية ضاغطة. وبين حكومة تستعد للمغادرة، وأخرى تقبل بالتنازل المشروط، ومجلس نواب يخطو نحو تشكيل قيادة جديدة، تبقى الآمال معلقة على توافق وطني صادق، لا تحكمه الحسابات الفئوية أو الجهوية.

إن مستقبل ليبيا يتوقف اليوم على مدى صدق النوايا، وجدية العمل من أجل تحقيق استقرار طال انتظاره، فهل تكون هذه الخطوة بداية النهاية لحالة الانقسام؟ أم أنها مجرد حلقة جديدة في مسلسل الأزمة الليبية؟