بعثة الأمم المتحدة تجتمع مع وجهاء وأعيان من غرب ليبيا

وكالة أخبار ليبيا 24

طرابلس – 29 مايو 2025

في مسعى للحفاظ على الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها عقب الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس، عقد ستة عشر من وجهاء وأعيان المنطقة الغربية اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شددوا خلاله على ضرورة وضع آليات عملية لمنع أي تحرك عسكري أحادي الجانب ورصد تنفيذ اتفاق الهدنة بدقة.

الاجتماع الذي عُقد بحضور نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة ستيفاني خوري، ضم شخصيات مجتمعية بارزة ووسطاء محليين من مختلف المناطق الغربية، منها: تاجوراء، الزنتان، سوق الجمعة، مصراتة، ورشفانة، أبوسليم، زوارة، جادو، بني وليد، غريان، زليتن، الزاوية، وطرابلس الكبرى.

تأكيد على الدور المجتمعي في منع النزاع وتعزيز السلم

خلال اللقاء، استعرض الحاضرون تقييماتهم للأوضاع الأمنية في مناطقهم، وناقشوا سبل دعم جهود الوساطة الأممية للحفاظ على الاستقرار وتفادي تجدد النزاع. وأكد المجتمعون على أهمية إشراك المجتمع المحلي في تعزيز الهدنة، وضرورة تكثيف الجهود لعدم انخراط الشباب في النزاعات المسلحة.

كما التزم الأعيان المشاركون بالعمل على مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة التي تسهم في إشعال الفتنة والانقسام، داعين إلى تعزيز الوعي المجتمعي عبر وسائل الإعلام والمنصات المحلية.

بيان ختامي يدعو إلى إصلاح القطاع الأمني ووقف دائم لإطلاق النار

في ختام الاجتماع، أصدر المشاركون بيانًا مشتركاً مع بعثة الأمم المتحدة دعموا فيه لجنة الهدنة، وجددوا دعوتهم إلى وقف دائم للقتال، مع التأكيد على حماية المدنيين وممتلكاتهم، والعمل على إصلاح القطاع الأمني وفق مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

كما دعوا بعثة الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها في الوساطة ومنع التصعيد، مشددين على مسؤولية جميع الأطراف في احترام الهدنة وعدم الانجرار إلى أعمال عسكرية من شأنها أن تهدد السلم الأهلي.

“نحن في الأشهر الحرم… فلنعمل معًا لوقف دائم للقتال”

قال أحد المشاركين في الاجتماع، في تصريح رصدته وكالة أخبار ليبيا 24 من صفحة بعثة الأمم المتحدة على الفيسبوك:

“نحن الآن في الأشهر الحرم، والحمد لله، الظروف اليوم أفضل. يجب أن نتكاتف كأعيان للعمل على وقف دائم للقتال.”

هذا التصريح يعكس الإجماع المجتمعي المتزايد على ضرورة تجنب العنف واعتماد الحلول السلمية للحفاظ على أمن واستقرار العاصمة والمنطقة الغربية عامةً.