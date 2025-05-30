النائب العام يُشكل لجنتين للتحقيق في انتهاكات أمنية وأحداث طرابلس

أخبار ليبيا 24

أصدر المستشار النائب العام قرارين قضائيين بتشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في عدد من الوقائع ذات الطابع الأمني والجنائي التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو 2025.

النائب العام: تشكيل لجنة تختص بتلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بمنسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار

جاء القرار الأول بتشكيل لجنة تختص بتلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بمنسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، والوحدات الأمنية المرتبطة بهما، وتتولى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم، وتوثيقها تمهيدًا لمحاسبة المتورطين.

النائب العام: تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ووفاة عدد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

أما القرار الثاني، فنص على تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين وأفراد الأمن أثناء التظاهرات، والبحث في أسباب وفاة عدد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إلى جانب النظر في حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين، والسرقات التي وقعت على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب من تلك الأفعال إلى أفراد من الجهات الأمنية أو غيرهم.

وقد باشرت اللجنتان عملهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وبدأت في التحقيقات المتعلقة بالوقائع المثارة سابقًا، وشرعتا في تنفيذ الإجراءات القضائية من سماع المجني عليهم والشهود، وإجراء المعاينات، والإحالة إلى الخبراء، والتفتيش، واستجواب المتهمين.

النائب العام يدعو كل من لديه معلومات أو بلاغات متعلقة بمهام اللجنتين إلى التوجه للمقارّ المخصصة لكل لجنة

ودعا النائب العام، دعماً لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، كل من لديه معلومات أو بلاغات متعلقة بمهام اللجنتين إلى التوجه للمقارّ المخصصة لكل لجنة حسب نوع البلاغ، حيث تم تخصيص مقر لجنة التحقيق في انتهاكات الأجهزة الأمنية بنيابة جنوب طرابلس، فيما خُصّص مقر لجنة التحقيق في الحوادث والوفيات بنيابة شمال طرابلس.