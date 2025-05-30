المشير حفتر يكرّم أوائل الطلبة في جامعة بنغازي

وكالة أخبار ليبيا 24

بنغازي | 29 مايو 2025



شارك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، في حفل تكريم الخريجين المتفوقين بجامعة بنغازي، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، أبرزهم: النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، النائب الثاني مصباح دومة، ورئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، إضافة إلى مدير عام صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بلقاسم حفتر.

ويأتي هذا الحفل تكريمًا للطلبة المتحصلين على المراكز المتقدمة والأوائل، الذين أعلن القائد العام عن ابتعاثهم لاستكمال دراستهم العليا في الخارج، تقديرًا لتفوقهم العلمي وتميزهم الأكاديمي.

حماد: الإرهاب لم يكسر عزيمة الجامعة… والقوات المسلحة استعادت الأمل

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد رئيس الوزراء أسامة حماد أن البلاد مرت بظروف صعبة، عانت خلالها من الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى ما تعرضت له جامعة بنغازي من تخريب واعتداءات من قبل الجماعات المتطرفة.

وأضاف قائلاً:

“استطعنا القضاء على الإرهاب بفضل بطولات القوات المسلحة وتضحياتها، وتحت القيادة الحكيمة للقائد العام المشير حفتر.”

إشادة بجهود صندوق الإعمار… وتأكيد على دعم التعليم

كما أثنى رئيس الوزراء على جهود مدير عام صندوق تنمية وإعمار ليبيا، المهندس بلقاسم حفتر، وفريقه المصاحب، مشيدًا بدورهم في إعادة إعمار المدن والقرى، وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تعافي البلاد وازدهارها.

وأشار إلى التزام الحكومة بدعم التعليم والبحث العلمي، قائلاً:

“سنواصل دعمنا للقطاع الأكاديمي، وسنوفر كل ما يحتاجه الطالب الليبي ليكون قادرًا على المنافسة والإبداع محليًا ودوليًا.”

رسالة للطلبة: أنتم مستقبل الوطن

وجّه حماد رسالة مباشرة للطلبة المتفوقين، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في طلب العلم والتفوق، وأن يكونوا قدوة لزملائهم.

كما قدم الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة بنغازي، وهيئة التدريس والعاملين بها، على صمودهم وتفانيهم في سبيل استمرار التعليم رغم التحديات الأمنية واللوجستية التي واجهتهم.

حضور مميز واهتمام رسمي واسع

شهد الحفل حضورًا لافتًا شمل نواب رئيس الوزراء، علي القطراني وخالد الأسطى، ورئيس جامعة بنغازي الأستاذ الدكتور عز الدين الدرسي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، ووزراء الحكومة، وأعضاء هيئة التدريس، وأهالي الخريجين الذين عبّروا عن فخرهم وسعادتهم بهذا التكريم.