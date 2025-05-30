المركز الوطني للامتحانات “يسمح بالآلة Casio fx-991 فقط”

وكالة أخبار ليبيا 24

طرابلس – 29 مايو 2025

أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، توضيحًا رسميًا بشأن نوع الآلة الحاسبة المسموح باستخدامها أثناء امتحان مادة الرياضيات لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك ردًا على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص كتاب صادر عن رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

الآلة المسموح بها: Casio fx-991 فقط

أكد المركز الوطني للامتحانات أن المقصود بعبارة “الآلات العادية” التي وردت في نص الكتاب الرسمي، هو الآلة الحاسبة Casio fx-991، وهي آلة علمية غير قابلة للبرمجة ولا تحتوي على خصائص تخزين النصوص أو الاتصال اللاسلكي، ما يجعلها مطابقة تمامًا للمعايير المسموح بها أثناء الامتحانات.

تأكيد على تكافؤ الفرص والشفافية

وأوضح مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، أن هذا التوضيح يأتي حرصًا على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتجنب أي غموض أو تفسير خاطئ قد يؤثر سلبًا على سير الامتحانات أو يثير القلق بين الطلبة وأولياء الأمور.

وأضاف أن المركز يسعى دائمًا إلى تهيئة بيئة امتحانية عادلة وشفافة تضمن تقييمًا موضوعيًا لقدرات التلاميذ دون أي تمييز أو تفاوت في الأدوات المسموح بها.

تمنيات بالتوفيق والنجاح للطلبة

وفي ختام البيان، وجّه السيد أحمد مسعود أطيب الأمنيات لجميع التلاميذ بالتوفيق والنجاح في امتحاناتهم، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والابتعاد عن الشائعات التي قد تشتت تركيز الطلبة في فترة حساسة من العام الدراسي.