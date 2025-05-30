العباني: ليبيا لن تستقر دون وجود جيش موحد وقوي

أخبار ليبيا 24

العباني: غياب الجيش يعرقل الحكومة ويفاقم فوضى السلاح

أكد محمد العباني، عضو مجلس النواب، أن تشكيل أي حكومة جديدة في البلاد سيظل دون جدوى إذا لم يُعالج ملف فوضى السلاح بشكل جذري، موضحاً أن استمرار سيطرة الجماعات المسلحة والميليشيات على مفاصل الأمن يمثل تهديدًا مباشرًا لأي مشروع سياسي، ويحول دون تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها أو فرض سيادتها.

الحكومة لن تنجح في أداء مهامها ما دامت أدوات القوة الشرعية مغيبة

وشدد عضو مجلس النواب، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24″، على أن الحكومة، مهما كانت تركيبتها أو توافق الأطراف السياسية عليها، لن تنجح في أداء مهامها ما دامت أدوات القوة الشرعية مغيبة، وفي مقدمتها الجيش الموحد والمؤسسات الأمنية الرسمية. واعتبر أن فوضى السلاح تعرقل فرض القانون وتمنح نفوذًا غير مشروع لقوى خارج إطار الدولة.

العباني يدعو إلى أن تحظى الحكومة الجديدة بدعم الأمم المتحدة

وفيما يخص الشرعية الدولية، دعا العباني إلى أن تحظى الحكومة الجديدة بدعم الأمم المتحدة، بشرط أن تنال قبولًا شعبيًا واسعًا داخل ليبيا، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي لا يُبنى فقط على اتفاقات بين النخب، بل على قاعدة جماهيرية تؤمن بالحكومة وتدعمها.

بناء جيش ليبي موحد يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة هيبة الدولة

وأكد عضو مجلس النواب أن بناء جيش ليبي موحد يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة هيبة الدولة، معتبرًا أن غياب هذه المؤسسة الوطنية يفتح المجال أمام النزاعات والفوضى.

وقال إن كل المبادرات السياسية ستبقى هشة وغير قابلة للتنفيذ في غياب مؤسسة عسكرية قوية قادرة على حماية الدولة ومؤسساتها.

لا استقرار في ليبيا دون معالجة أمنية حقيقية

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن لا استقرار في ليبيا دون معالجة أمنية حقيقية تنهي فوضى السلاح وتعيد للدولة هيبتها.