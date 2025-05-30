السفير التشادي يزور صندوق إعادة الإعمار في سبها ويشيد بأمن الجنوب

وكالة أخبار ليبيا 24

سبها – 29 مايو 2025

استقبل مسؤول متابعة مشروعات صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا – فرع سبها مرزق، السفير التشادي لدى ليبيا، في زيارة دبلوماسية تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وذلك بمقر الصندوق في مدينة سبها، تنفيذاً لتعليمات المهندس بلقاسم حفتر، المدير العام للصندوق.

وخلال اللقاء، اطّلع السفير على المشاريع القائمة في مجال إعادة الإعمار والتنمية في الجنوب الليبي، بعد ما وصفه بالتحسن الكبير في الأوضاع الأمنية عقب فرض الاستقرار من قبل القوات المسلحة الليبية.

خطوة نحو إعادة فتح القنصلية التشادية في الجنوب

وأوضح مسؤول الصندوق أن هذه الزيارة تأتي في إطار التحضيرات الجارية لإعادة افتتاح القنصلية التشادية في مدينة سبها، بعد سنوات من الإغلاق بسبب التدهور الأمني السابق. وتُعد هذه الخطوة دليلاً على عودة الثقة الدبلوماسية والدولية في الوضع الأمني والسياسي في الجنوب الليبي.

السفير التشادي يشيد بالدور الأمني والعسكري في تأمين الجنوب

من جانبه، عبّر السفير التشادي عن تقديره الكبير لدور القيادة العامة للقوات المسلحة في تأمين الجنوب الليبي، وعودة مظاهر الأمن والاستقرار، وإنهاء وجود الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة التي كانت تهدد أمن المنطقة والحدود.

وأشار إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي، خاصة في مجالات التجارة والعبور وتنقل المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الأمني بين ليبيا وتشاد.

صندوق الإعمار يتلقى الثناء على جهوده في إعادة الحياة للجنوب

كما أثنى السفير التشادي على الجهود التي يبذلها صندوق التنمية وإعادة الإعمار، في إعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية لمدن الجنوب، مؤكدًا أن ما شاهده على الأرض يُعد تطورًا ملحوظًا بعد سنوات من الإهمال والمعاناة.

وأكد مسؤول الصندوق أن عجلة التنمية في الجنوب قد انطلقت، مشيرًا إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تشمل الطرق، المستشفيات، شبكات الكهرباء، والمرافق التعليمية.

تعاون مرتقب بين ليبيا وتشاد في مرحلة ما بعد الاستقرار

وتفتح هذه الزيارة الباب أمام تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتشاد، لا سيما في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، وتنسيق الجهود المشتركة في المناطق الحدودية، في ظل عودة مؤسسات الدولة للعمل وتقدم مشاريع التنمية في الجنوب.