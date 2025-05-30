السفارة الليبية في الجزائر تعلن الإفراج عن 17 مواطنًا ليبيًا من سجون وادي سوف

وكالة أخبار ليبيا 24

الجزائر – 30 مايو 2025

في خطوة تعكس نجاح الجهود الدبلوماسية، أعلنت السفارة الليبية في الجزائر عن تأمين الإفراج عن 17 مواطنًا ليبيًا كانوا محتجزين في ولاية وادي سوف الجزائرية، بعد متابعة حثيثة وتنسيق مستمر مع السلطات الجزائرية.

جهود السفارة الليبية وتنسيق مشترك

وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن عملية الإفراج جاءت نتيجة عمل دؤوب وجهد جماعي من كافة أفراد طاقم السفارة، الذين عملوا بروح الفريق الواحد وتحت شعار الإخلاص في خدمة المواطنين. وأضافت أن التنسيق مع السلطات الجزائرية استمر على مدى فترة طويلة حتى تكللت المساعي بالنجاح.

عودة آمنة إلى أرض الوطن

وأكد السفير الليبي لدى الجزائر أن المواطنين المُفرج عنهم عادوا إلى أرض الوطن سالمين، حيث تم تأمين نقلهم ومتابعتهم حتى وصولهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا، ما ساهم في ضمان عودتهم بطريقة منظمة وآمنة.

امتنان وشكر من الأهالي

من جهتهم، عبّر أهالي المواطنين المُفرج عنهم عن بالغ امتنانهم وشكرهم للسفارة الليبية في الجزائر في فيديو تم نشره على صفحة السفارة الرسمية

قد ثمنوا الجهود التي بُذلت في سبيل إطلاق سراح أبنائهم. وأكدوا أن هذه الخطوة أعادت الثقة في الدور الذي يمكن أن تؤديه البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج لخدمة المواطنين.