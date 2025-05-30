الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على مناطق الشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس السائدة والمتوقعة بدءًا من اليوم الجمعة 30 مايو 2025 وخلال اليومين القادمين، حيث تشير التوقعات إلى نشاط جوي ملحوظ خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من ليبيا.

الأرصاد: تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا

تشهد مناطق الشمال الشرقي، خصوصًا الممتدة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي، تكاثراً للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا، خاصة في (البيضاء – شحات – سوسة – الحنية – درنة – طبرق – ومناطق البطنان). يُنصح السكان بتوخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية لتجنب مخاطر الفيضانات وجريان الأودية.

الأرصاد تحذر من الطقس وتدعو إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية

كما يُتوقع بدء تراجع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال اعتبارًا من يوم السبت.

أما في الجنوب الغربي، فمن المنتظر أن تبدأ التأثيرات الجوية يوم الأحد، مع احتمال هطول أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على المناطق الحدودية مع الجزائر، خاصة مدينة غات والمناطق المجاورة لها.

مناطق الساحل من رأس جدير حتى سرت

تشير الحالة الجوية في مناطق الساحل من رأس جدير حتى سرت إلى سماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة نسبيًا، ودرجات حرارة تتراوح بين 24 و30 مْ.

مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، يُتوقع استمرار تكاثر السحب وهطول الأمطار، مع درجات حرارة منخفضة نسبيًا ما بين 19 و26 مْ.

مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس، فستكون السماء غالبًا صافية، مع بداية تقلبات جوية وأمطار رعدية يوم الأحد على غات وما جاورها.