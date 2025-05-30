احتجاجات شعبية مرتقبة للمطالبة بإلغاء جميع الهيئات القائمة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تشهد ليبيا احتجاجات شعبية متصاعدة، تقودها مدن رئيسية مثل مصراتة وسوق الجمعة والمنطقة الغربية، في ظل تزايد الدعوات لتغيير سياسي شامل وتشكيل حكومة جديدة تحل محل الهيئات الحالية.

كرواد: سلسلة من الاحتجاجات تهدف لدفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء حالة الجمود

وفي هذا السياق، أكد سالم كرواد، أحد أعيان مصراتة، أن الاجتماع الذي ضم ممثلين عن هذه المدن، يُعد خطوة تمهيدية لسلسلة من الاحتجاجات السلمية، التي تهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء حالة الجمود التي تعاني منها البلاد.

كرواد: الحراك لا يقتصر فقط على المطالبة بتغيير الحكومة، بل يسعى إلى إلغاء كافة الهيئات القائمة

وأوضح كرواد أن الحراك لا يقتصر فقط على المطالبة بتغيير الحكومة، بل يسعى أيضًا إلى إلغاء جميع الهيئات القائمة، التي يعتبرها الكثيرون سببًا رئيسيًا في تعطل مسار الانتقال السياسي.

وأضاف أن الشعب الليبي لم يعد يحتمل استمرار الوضع الراهن، وأنه بات من الضروري إحداث تحول سياسي جذري يُعيد الأمل إلى الشارع.

كرواد: اجتماع سوق الجمعة شهد توافقًا على مواصلة التظاهر السلمي

وأشار كرواد، إلى أن الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في سوق الجمعة، شهد توافقًا على مواصلة التظاهر السلمي، كأداة ضغط مشروعة لتحقيق مطالب المواطنين، مؤكدًا أن لقاءهم الأخير مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان مثمرًا، حيث نوقشت خلاله مختلف وجهات النظر حول مستقبل البلاد.

واختتم كرواد حديثه بتوجيه دعوة صريحة للمجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل، والمساهمة في إطلاق عملية سياسية جديدة، تقود إلى حلول واقعية تضمن استقرار ليبيا وتطلعات شعبها نحو حياة كريمة ونظام سياسي عادل.