17 ألف نازح يفرون من جحيم حرائق الغابات في كندا

أخبار ليبيا 24

حرائق الغابات في كندا .. تحول مقاطعة مانيتوبا الكندية إلى جحيم و كارثة بيئية خطيرة بسبب اندلاع سلسلة من حرائق الغابات، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

وتسببت هذه الحرائق في إجبار نحو 17 ألف شخص على النزوح من عدة مجتمعات محلية، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء التي شهدتها المقاطعة في التاريخ الحديث.

حرائق الغابات تجبر 17 ألف شخص على النزوح من عدة مجتمعات محلية

وقد صرّح رئيس وزراء مانيتوبا، واب كينو، أن هذه العملية واسعة النطاق تتطلب تنسيقاً عاجلاً، ما استدعى طلب الدعم الفوري من الحكومة الفيدرالية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، وافق على إرسال وحدات من الجيش للمساعدة في تنفيذ عمليات الإجلاء وتأمين المناطق المتضررة.

إعلان حالة الطوارئ في المقاطعة

وسهل إعلان حالة الطوارئ على السلطات تنفيذ عمليات نقل السكان إلى أماكن آمنة، مع توفير المأوى والمستلزمات الضرورية لهم، خاصة لأولئك ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة الذين بدأت عملية إجلائهم بالفعل.

وفي مدينة فلين فلون، الواقعة ضمن المقاطعة، تم إصدار أمر رسمي بإخلاء جميع السكان البالغ عددهم حوالي خمسة آلاف شخص، بعد أن اقتربت النيران بشكل خطير من المدينة. وطُلب من المواطنين تجهيز أنفسهم بالمستلزمات الضرورية والمغادرة نحو الجنوب قبل منتصف الليل، كإجراء احترازي عاجل.

وأكد رئيس بلدية فلين فلون، جورج فونتين، ضرورة التزام الجميع بقرار الإخلاء، قائلاً: “يجب أن نغادر جميعاً قبل منتصف الليل، وأنا من بينهم”.

تجدر الإشارة إلى أن الحريق قد بدأ شمال فلين فلون في مقاطعة ساسكاتشوان المجاورة، لكنه توسع بسرعة مقلقة، ما استدعى إخلاء بلدة كريتون أيضاً، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 1200 نسمة.