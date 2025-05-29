موعدنا غداً.. حراك أبناء سوق الجمعة يدعو لمظاهرات حاشدة في عموم ليبيا

أخبار ليبيا 24

صوت الشعب أقوى من سلاح السلطة وأكاذيبها المتكررة

حراك أبناء سوق الجمعة، يدعو لمظاهرات حاشدة في كل المدن الليبية، حيث تمرّ ليبيا بمرحلة دقيقة تتطلب موقفًا وطنيًا حاسمًا من كل حرّ غيور على أرضه ومستقبل أبنائه.

وقال الحراك، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”،: “لم يعد الصمت مقبولًا أمام ما نشهده من فساد ممنهج، وتفريط في سيادة الوطن، وتجاهل تام لمعاناة الشعب”.

وأضاف: “إن دعوة أبناء سوق الجمعة للنزول إلى الشارع يوم الجمعة، هي صرخة غضب وكرامة، موجّهة لكل أحرار طرابلس والزاوية ومصراتة وبنغازي والبيضاء وسبها وسائر مدن ليبيا، بأن اللحظة قد حانت لنستعيد الوطن من خاطفيه”.

حراك أبناء سوق الجمعة: حكومة الدبيبة لم تعد تمثل سوى نفسها ومصالح قوى فاسدة تتغذى على معاناة المواطن

وتابع: “الحكومة الحالية، وعلى رأسها عبد الحميد الدبيبة، لم تعد تمثل سوى نفسها ومصالح قوى فاسدة تتغذى على معاناة المواطن. إنها حكومة عاجزة، بلا رؤية، فقدت شرعيتها وأثبتت فشلها”.

ودعا الحراك إلى الهتاف بصوت واحد: لا لحكومة الفساد، لا للدبيبة وعصابته، لا لكل الأجسام السياسية التي تقتات من بؤس الناس. لن تُمنح لنا الكرامة، بل ننتزعها بالموقف والشجاعة.

وأضاف: “الجمعة ليست يومًا عاديًا، إنها موعد مع الحرية، مع الكلمة الحرة، مع صرخة الشعب الذي قرر ألا يصمت بعد اليوم. فلننزل إلى الساحات في كل حي وشارع، موحدين، مسالمين، عازمين على إنهاء عهد الإذلال السياسي والعبث بمصير البلاد”.

وختم: “ليبيا وطننا، ولن نسمح بأن تُباع في المزادات أو تُدار من خلف الستار. سنبنيها بإرادتنا الحرة، ونرسم مستقبلها بأيدينا. فلتكن جمعتنا بداية التغيير الحقيقي”.