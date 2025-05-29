مصرف ليبيا المركزي يرسل شحنة سيولة جديدة

وكالة أخبار ليبيا 24

طرابلس – 28 مايو 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء 28 مايو، عن إرسال شحنة جديدة من السيولة النقدية إلى مدينة بنغازي، بلغت قيمتها 200 مليون دينار ليبي، وذلك في إطار خطة دعم مستمرة تهدف إلى تعزيز خزائن المصارف العاملة بالمدينة وتحسين خدمات السحب النقدي للمواطنين.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المصرف لتنفيذ توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، ونائبه، من أجل ضمان توازن النقد في كافة فروع المصارف الليبية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

فريق السيولة يواصل عمله بالتنسيق مع الجهات الأمنية

يواصل فريق السيولة، المُشكل بقرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، جهوده الميدانية لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف في مختلف المدن الليبية. ويتم تنفيذ هذه العمليات بالتنسيق المباشر مع جهاز أمن المرافق والمنشآت، لضمان سلامة عمليات النقل والتوزيع.

استخدام الطائرات العمودية لتجاوز التحديات اللوجستية

في ظل التحديات الأمنية والجغرافية التي تواجه عمليات توزيع النقد، اعتمد فريق السيولة على الطائرات العمودية (الهليكوبتر) في نقل الأموال إلى المناطق ذات الوصول الصعب. وقد أقلعت صباح اليوم رحلة جوية استثنائية محملة بشحنة إضافية من العملة النقدية بلغت 40 مليون دينار، خُصصت لتزويد فروع المصارف في مدينة غريان.

يأتي ذلك في إطار خطة طوارئ مالية تهدف إلى تغطية كافة المناطق دون استثناء، وتحقيق استقرار مالي شامل يخدم الاقتصاد الوطني.

خطة شاملة لضمان السيولة النقدية في ليبيا

أكد مصرف ليبيا المركزي أن عمليات إرسال شحنات العملة النقدية ستستمر بشكل متتابع لتشمل جميع المدن الليبية، وفق جدول زمني مدروس يراعي الأولويات والتوزيع العادل. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق توازن اقتصادي وتمكين المصارف من تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وتشهد عدة مدن ليبية مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في توفر السيولة داخل الفروع المصرفية، نتيجة هذه التحركات الفاعلة من قبل مصرف ليبيا المركزي، الذي يسعى إلى طيّ صفحة أزمة السيولة التي عانى منها المواطن الليبي خلال السنوات الماضية.

خطوات مستمرة نحو الاستقرار المالي

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية المصرف المركزي لتحقيق استقرار مالي مستدام، ودعم النظام المصرفي الوطني في أداء مهامه بكفاءة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات وعيد الأضحى، حيث يزداد الطلب على العملة النقدية في جميع أنحاء ليبيا.