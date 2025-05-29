دعوات لـ«جمعة غضب» بطرابلس لإسقاط حكومة الدبيبة

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أصدر حراك أبناء سوق الجمعة بيانًا هامًا يوضح فيه موقفه من الاحتجاجات المتصاعدة في العاصمة طرابلس.

حراك أبناء سوق الجمعة: نقف ضد الفساد وضد الحكومة ونرفض أساليب التخريب وإغلاق الطرقات

وجاء في البيان أن الحراك يقف ضد الفساد وضد الحكومة التي وصفها بـ”المطبعة”، لكنه في الوقت ذاته يرفض أساليب التخريب وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات، مؤكدًا أن هذه الأفعال لا تخدم القضية ولا تعبّر عن مطالب الشعب الحقيقية.

طرابلس.. حراك أبناء سوق الجمعة: غضب الشباب مبرر ومفهوم ونتيجة تراكمات من القهر والظلم والإهمال لسنوات طويلة

وأضاف البيان أن الحراك مع التغيير والبناء، لا مع الفوضى والدمار، مشيرًا إلى أن غضب الشباب مبرر ومفهوم، وأنه نتيجة تراكمات من القهر والظلم والإهمال لسنوات طويلة.

ودعا الحراك شباب طرابلس وكل الأحرار في ليبيا إلى التعبير عن غضبهم بشكل منظم وقوي، من خلال مظاهرة حاشدة أطلقوا عليها اسم “جمعة الغضب”.

وحدد البيان يوم الجمعة القادم موعدًا للتحرك الشعبي، داعيًا الجميع للتوجه إلى ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس.

حراك أبناء سوق الجمعة طرابلس: رسالتنا واضحة “نبوها جمعة تُحرق فيها الحكومة مش الشوارع والناس”

ووجه رسالة واضحة قال فيها: “نبوها جمعة تُحرق فيها الحكومة مش الشوارع والناس!”، مؤكدين دعمهم الكامل لكل من يطالب بالكرامة والعدالة، شرط أن تكون التحركات سلمية ومنظمة.

كما شدد الحراك على أهمية توحيد الجهود والكلمة بين جميع الأحرار، من أجل إيصال صوت الشعب إلى الداخل والخارج، وكشف ما وصفوه بفساد الحكومة أمام الرأي العام الدولي.

وفي ختام البيان، جدد الحراك تأكيده أنه في ظهر كل حرّ، وأنه سيدعم أي تحرك منظم يهدف إلى التغيير الحقيقي دون المساس بأمن الناس أو ممتلكاتهم.