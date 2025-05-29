خوري تواصل المشاورات مع لجنة 6+6 بشأن التوصل لإطار انتخابي قابل للتنفيذ

أخبار ليبيا 24

في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الليبية، فقد عقدت اجتماعًا مع خمسة من أعضاء لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات التي تهدف إلى التوصل إلى توافق شامل حول المسار الدستوري والانتخابي في ليبيا، استنادًا إلى التوصيات التي خرجت بها اللجنة الاستشارية.

خوري: ممثلو لجنة 6+6 خلال الاجتماع عرضو وجهات نظرهم بشأن توصيات اللجنة الاستشارية

وقد استعرض ممثلو لجنة 6+6 خلال الاجتماع وجهات نظرهم بشأن تلك التوصيات، مشيرين إلى أهمية وضع آليات عملية تضمن تنفيذها، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

خوري: أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة الإسراع في إطلاق العملية السياسية

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع في إطلاق العملية السياسية، محذرين من مخاطر استمرار الجمود الحالي، وما قد يترتب عليه من تداعيات على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

خوري: ملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل سياسي شامل

بدورها، أكدت خوري التزام البعثة الأممية بدعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق حل سياسي شامل، وشجعت على توسيع نطاق التشاور بين مختلف الفاعلين الليبيين.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة المشاورات خلال الفترة المقبلة، بغية بلورة إطار قانوني وتنظيمي توافقي للانتخابات، يكون قابلاً للتنفيذ ويحظى بقبول واسع. كما أبدت البعثة استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح هذه المرحلة الحاسمة في مسار التحول الديمقراطي في ليبيا.