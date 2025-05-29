بليحق: «النواب» لم يُقصِ أحدًا من الترشح.. والدبيبة هو الوحيد الرافض للحكومة الجديدة

أخبار ليبيا 24

بليحق: الدبيبة هو الطرف الوحيد الرافض لتشكيل حكومة جديدة

أكد عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، هو الجهة الوحيدة التي تعارض تشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة.

وأوضح أن هذا الرفض يتعارض مع القناعة الواسعة محليًا ودوليًا بضرورة التغيير لضمان الاستقرار والانتقال إلى مرحلة الانتخابات.

بليحق: البرلمان لم يستبعد أي شخصية سياسية من حق الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة،

وأشار بليحق، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن البرلمان لم يستبعد أي شخصية سياسية من حق الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن باب الترشح كان مفتوحًا أمام الجميع بدون استثناءات. وهذا يعكس حرص البرلمان على الشفافية والمشاركة السياسية الواسعة.

بليحق: حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها منذ فترة

واعتبر بليحق أن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها منذ فترة، وأن استمرارها لا يخدم تطلعات الشعب الليبي. وأوضح أن البرلمان يسعى إلى تشكيل حكومة موحدة، تعبر عن الإرادة الشعبية، وتكون قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بما يخدم مصلحة البلاد.

وأضاف أن هناك توافقًا داخليًا وخارجيًا متزايدًا حول الحاجة لتغيير السلطة التنفيذية الحالية، بهدف قيادة البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة. وشدد على أن الثقة في حكومة الدبيبة تراجعت بشكل كبير، مما يستدعي التحرك السريع نحو بديل قادر على تلبية التحديات الراهنة.

بليحق يدعو جميع الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن

وفي ختام حديثه، دعا بليحق جميع الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن، والانخراط بإيجابية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، بعيدًا عن المصالح الشخصية والتمسك غير المبرر بالسلطة.