الكتيبة 101 مشاة تستلم مهام إدارة الوقود في بلدية سبها

وكالة أخبار ليبيا 24

سبها – 29 مايو 2025

شهدت قاعة المجلس البلدي لبلدية سبها، صباح اليوم الأربعاء، وقائع مراسم تسليم واستلام لجنة إدارة الوقود، حيث تم نقل المهام رسميًا من بلدية سبها إلى الكتيبة 101 مشاة، وذلك تنفيذًا لتعليمات صادرة عن رئاسة أركان القوات البرية.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى تعليمات رئيس أركان القوات البرية، والذي قضى بإعادة تكليف لجنة الوقود التابعة للكتيبة 101 مشاة بإدارة وتوزيع الوقود والإشراف على عمل محطات التوزيع في المنطقة.

الكتيبة 101 مشاة تتسلم الإشراف على توزيع الوقود

وأكد صلاح الحاسي، رئيس لجنة الوقود بالكتيبة 101 مشاة، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تنظيم وتفعيل آليات توزيع الوقود في بلدية سبها، وضمان وصوله بشكل عادل ومنتظم إلى المواطنين، ومنع أي تجاوزات أو عمليات تهريب قد تضر بالأمن الاقتصادي للمنطقة.

وأوضح الحاسي أن الكتيبة ستعمل وفق خطة محكمة لمتابعة عمل المحطات بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان انسياب عملية التوزيع ومنع أي اختناقات محتملة.

خطوة لتعزيز الانضباط والرقابة على الوقود في الجنوب

ويُعد تسليم إدارة الوقود للكتيبة 101 خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والانضباط في توزيع الوقود، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة الجنوبية من تهريب ونقص إمدادات، ما يتطلب وجود جهة عسكرية قادرة على فرض الرقابة وتنفيذ التعليمات بصرامة.

وتعهدت الكتيبة 101 مشاة بالعمل بشفافية، وإطلاع المواطنين على سير عملها بشكل دوري، وذلك لضمان الثقة والتعاون بين المؤسسة العسكرية والمجلس البلدي في مدينة سبها.