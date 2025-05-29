الحرائق الغامضة تعود إلى الأصابعة.. احتراق منزلين خلال الـ24 ساعة

أخبار ليبيا 24

فرق السلامة تواصل التمركز لضمان سرعة الاستجابة

سجلت بلدية الأصابعة، يوم أمس الأربعاء وقوع حريقين في منزلين سبق أن اندلعت فيهما حرائق مماثلة خلال فترات سابقة، بحسب ما أوردته غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية.

وتكرار مثل هذه الحوادث في ذات المواقع يعزز الحاجة إلى مراجعة أسبابها المحتملة، سواء تعلقت بعيوب فنية في التمديدات الكهربائية، أو ممارسات خاطئة تتعلق باستخدام مصادر النار والطاقة.

بلدية الأصابعة: احتراق منزلين سبق أن اندلعت فيهما حرائق مماثلة خلال فترات سابقة

إلى جانب ذلك، تم التبليغ عن اندلاع حرائق بسيطة في مناطق متفرقة من المدينة، إلا أن تدخل المواطنين السريع ساهم في احتوائها قبل أن تتطور، دون الحاجة إلى حضور فرق الإطفاء، ما يعكس وعيًا متناميًا بأهمية الاستجابة الأولية والسريعة في مواجهة المخاطر.

بلدية الأصابعة: فرق قسم السلامة الوطنية تواصل تمركزها في نقطتين رئيسيتين

وفي إطار الخطة الوقائية، تواصل فرق قسم السلامة الوطنية تمركزها في نقطتين رئيسيتين: الأولى في مقر القسم داخل مدينة الأصابعة، والثانية في نقطة جندوبة. ويأتي هذا التمركز ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وضمان سرعة التدخل عند حدوث أي طارئ.

بلدية الأصابعة تدعو المواطنين تجنّب إشعال النيران في النفايات أو المخلفات أو أي مواد قابلة للاشتعال

وفي سياق التوعية، أهابت بلدية الأصابعة بالمواطنين تجنّب إشعال النيران في النفايات أو المخلفات أو أي مواد قابلة للاشتعال إلا داخل الأماكن المخصصة لذلك داخل المكب، محذّرة من مخاطر هذه السلوكيات العشوائية على الأرواح والممتلكات.

وتؤكد الجهات المعنية أن التعاون بين المواطنين والفرق المختصة هو العامل الأهم في الوقاية من الحوادث وضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.