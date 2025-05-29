الحداد يستقبل السفير الروسي ويبحثان جهود خفض التصعيد في غرب ليبيا

وكالة أخبار ليبيا 24

سبها – 28 مايو 2025

الحداد يجتمع مع السفير الروسي

استقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن محمد الحداد، الثلاثاء 28 مايو/أيار، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، في العاصمة طرابلس.

الجانبان ناقشا عمل لجنة الهدنة

وبحسب ما أفادت به رئاسة الأركان، فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء عمل لجنة الهدنة، إضافة إلى الخطوات العملية الرامية إلى خفض التصعيد العسكري في المنطقة الغربية من البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الإقليمية والدولية لدعم الاستقرار الأمني والعسكري في ليبيا، في ظل تواصل الجهود الأممية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر بين الجهات العسكرية والدبلوماسية لدعم وقف إطلاق النار والحفاظ على حالة التهدئة، بما يساهم في خلق بيئة مواتية للحوار الوطني الشامل.