الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد 

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، توقعاته للأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من يوم الخميس 29 مايو 2025، مشيرًا إلى استمرار الأجواء المعتدلة في معظم مناطق البلاد.

الأرصاد: درجات الحرارة خلال النهار ستتراوح بين 23 و30 درجة مئوية

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة خلال النهار ستتراوح بين 23 و30 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 32 و38 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب. ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف بدءًا من يوم السبت على مناطق الشمال.

مناطق الشمال الشرقي

أما عن حالة السماء، فتكون صافية إلى قليلة السحب على أغلب مناطق البلاد، مع توقع تكاثر السحب يومي الجمعة والسبت على مناطق الشمال الشرقي، خاصة من المرج حتى أقصى الساحل الشرقي، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة أحياناً، ومصحوبة بخلايا رعدية، خصوصًا على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى أمساعد، مما قد يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

الأرصاد: حالة السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب في أغلب مناطق البلاد

كما توقع المركز أن تتأثر أقصى مناطق الجنوب الغربي، مثل غات والمناطق المجاورة لها، بتقلبات جوية بداية من يوم الأحد، حيث من المرجح تساقط أمطار رعدية قد تكون غزيرة على المناطق الحدودية مع الجزائر.

أما عن الرياح، فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على مناطق الجنوب.

يبقى الطقس مستقرًا نسبيًا في الوسط والشرق مع انخفاض طفيف متوقع في درجات الحرارة يوم السبت، مع الاستعداد لاحتمالات تغيرات جوية سريعة خاصة في الجنوب الغربي.