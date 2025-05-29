اجتماع أممي مصري في القاهرة لبحث وقف العنف في طرابلس

أخبار ليبيا 24

في خطوة مهمة ضمن المساعي الأممية والدولية لتحقيق الاستقرار في طرابلس، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، أمس في العاصمة المصرية القاهرة، باللواء حسن محمود رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

ناقش الطرفان آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدين على أهمية التهدئة في طرابلس وضرورة منع اندلاع مزيد من أعمال العنف والاقتتال.

وأعربت تيته عن شكرها العميق للواء رشاد على الدعم الذي أبدته مصر تجاه جهود الأمم المتحدة في ليبيا، مشيدة بدور القاهرة في دعم الحلول السلمية وحرصها على استقرار الدولة الليبية.

وشدد الطرفان على ضرورة التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ومصر لضمان وقف التصعيد وتهيئة المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية.

تيته تلتقى مجموعة من الناشطين السياسيين الليبيين

وفي سياق متصل، اجتمعت الممثلة الخاصة مع مجموعة من الناشطين السياسيين الليبيين، حيث دار النقاش حول الأوضاع الراهنة في البلاد، إضافة إلى نتائج أعمال اللجنة الاستشارية، والخيارات المطروحة للمضي قدمًا في المسار السياسي الليبي.

وأكدت تيته في هذا اللقاء على أهمية شمولية العملية السياسية، وضرورة إشراك مختلف المكونات الليبية بفعالية في الحوار الوطني، بهدف الوصول إلى توافق شامل ينهي الأزمة الممتدة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والمحلية لإيجاد حل دائم ينهي النزاع، ويعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا، التي تعاني منذ سنوات من حالة من الانقسام والتوتر السياسي والعسكري.