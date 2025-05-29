آمر المنطقة الجنوبية يشرف على خطة العودة الطوعية للمهاجرين التشاديين

وكالة أخبار ليبيا 24

سبها – 29 مايو 2025

سيرت المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أولى رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من الجنسية التشادية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجنوب الليبي.

وبحسب الجهاز، فقد شملت الرحلة 167 مهاجرًا تشاديًا، حيث انطلقت العملية من فرع الجهاز في منطقة وادي الشاطئ، وتم نقل المهاجرين بوسائل نقل مخصصة إلى مطار سبها الدولي استعدادًا لعودتهم إلى بلادهم.

بإشراف مباشر من آمر المنطقة الجنوبية

وأوضح أحمد بوقيلة، الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن هذه الرحلة نُفذت تحت إشراف ومتابعة مباشرة من آمر المنطقة العسكرية الجنوبية، في إطار تنفيذ التعليمات الرامية إلى فرض السيطرة على الحدود ومكافحة الهجرة غير القانونية في المنطقة.

وأضاف بوقيلة أن “التعاون المستمر مع المنظمة الدولية للهجرة يُعد ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة الليبية للتعامل مع ملف الهجرة وفقًا للمعايير الإنسانية والقانونية”.

خطوة ضمن خطة شاملة لمكافحة الهجرة في الجنوب

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة تعمل عليها الجهات الأمنية والمنظمات الدولية في ليبيا لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، خصوصًا في المنطقة الجنوبية التي تُعد أحد أبرز المسارات التي يستخدمها المهاجرون للعبور نحو الشمال.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة أن عمليات العودة الطوعية ستتواصل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، لضمان معالجة أوضاع المهاجرين العالقين في الجنوب، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.

جهود أمنية وإنسانية متواصلة

تؤكد هذه الخطوة على التكامل بين الجهود الأمنية والإنسانية، في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة الجنوبية، ومنع استغلال المهاجرين من قبل شبكات الاتجار بالبشر، إضافة إلى تخفيف الضغط عن مراكز الإيواء.

وتلقى هذه الإجراءات دعمًا من عدد من الشركاء الدوليين، في إطار التزاماتهم تجاه تحسين إدارة ملف الهجرة في ليبيا، والمساهمة في إيجاد حلول واقعية ومستدامة.