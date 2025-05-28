عقيلة صالح يرحب بحكم الإدارية بشأن المشري: ينهي الأزمة السياسية في البلاد

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ترحيب رسمي بالحكم القضائي وتأكيد شرعية خالد المشري

رحّب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بالحكم الصادر عن المحكمة العليا والذي أنهى النزاع القائم بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

عقيلة صالح: الحكم له آثار إيجابية على توحيد المجلس الأعلى للدولة

وقد أكّد أن هذا الحكم الذي فصل نهائياً بأحقية خالد المشري في رئاسة المجلس، ستكون له آثار إيجابية على توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره، ما سيسهم في الدفع نحو حلحلة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

عقيلة صالح: الحكم يسهم في الدفع نحو حلحلة الأزمة السياسية في البلاد

ومن جانبه، عبّر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بطرابلس، والذي ألغى حكم محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة ضده من قِبل عضو المجلس محمد تكالة.

المشري: الحكم يعكس استقلالية ونزاهة السلطة القضائية الليبية،

وأكّد المشري أن الحكم يعكس استقلالية ونزاهة السلطة القضائية الليبية، ويثبت استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب استمرار عضوية محمد تكالة بالمجلس.

وأشار إلى أن هذا الحكم يُعيد الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني الصحيح، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويرسخ احترام القانون كمرجعية عليا للفصل في النزاعات داخل المؤسسات الرسمية.

كما دعا المشري كافة الأطراف المعنية، سواء في الداخل من قوى سياسية ومكونات مجتمعية، أو في الخارج من شركاء دوليين، إلى احترام أحكام القضاء الليبي والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الرسمية، مؤكداً أن احترام القضاء يمثل حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

ويُذكر أن المحكمة العليا قضت بقبول الطعن شكلاً، وبانتهاء الخصومة موضوعاً، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الدعوى، وإلزام رافعها بالمصاريف القضائية.