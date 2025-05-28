المشري مرحباً بحكم القضاء: يعيد الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني

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رحّب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في طرابلس، بشأن النزاع القانوني المتعلق برئاسة المجلس.

وجاء الحكم ليبطل قرار محكمة جنوب طرابلس الذي صدر سابقًا في دعوى رفعها عضو المجلس محمد تكالة، والتي كانت تطعن في قانونية رئاسة المشري للمجلس.

المشري: الحكم الجديد يعكس استقلالية القضاء الليبي ونزاهته

وفي بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أكد المشري أن الحكم الجديد يعكس استقلالية القضاء الليبي ونزاهته، ويثبت صفة المشري القانونية كرئيس للمجلس، إضافة إلى استمرار عضوية محمد تكالة ضمن المجلس الأعلى للدولة.

المشري: الحكم يثبت صفة المشري القانونية كرئيس للمجلس

وأضاف المشري أن هذا الحكم يعيد الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني الصحيح، ويكرّس مبدأ الفصل بين السلطات، ويُعزز من احترام القانون كمصدر أعلى ومرجعية حاسمة في تسوية النزاعات المؤسسية داخل الدولة.

المشري: يجب احترام أحكام القضاء والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الرسمية

ودعا المشري كل الأطراف المعنية، سواء على المستوى الداخلي من قوى سياسية ومؤسسات رسمية ومكونات مجتمعية، أو على المستوى الخارجي من شركاء دوليين ومهتمين بالشأن الليبي، إلى ضرورة احترام أحكام القضاء والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الرسمية، باعتبار أن القضاء هو الضامن الأساسي لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهو حجر الزاوية في استقرار الأداء السياسي والمؤسسي في ليبيا.

ويأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الليبي اضطرابات وتنافساً على المناصب، ما يجعل من هذا القرار القضائي خطوة مهمة في طريق تعزيز الشرعية القانونية والاستقرار المؤسسي في البلاد.