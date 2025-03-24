نقص الأدوية يهدد حياة آلاف مرضى الفشل الكلوي

أخبار ليبيا 24

يشهد مرضى الفشل الكلوي في ليبيا أوضاعًا متدهورة مع تفاقم أزمة نقص الإمدادات الطبية، ما يهدد حياتهم يومًا بعد يوم.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء، محمود أبو دبوس، أن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بات يشكل خطرًا حقيقيًا، في ظل نفاد المخزون من 20 مخزنًا تابعًا لجهاز الإمداد الطبي، مع اقتراب نفاد الكميات المتبقية.

أبو دبوس: 6000 مريض كلى يعتمدون على 90 وحدة غسيل كلوي

وأوضح أبو دبوس أن البلاد تضم نحو 6000 مريض كلى يعتمدون على 90 وحدة غسيل كلوي، غير أن هذه الوحدات تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والمواد المصاحبة لجلسات الغسيل.

ويزيد هذا الوضع من معاناة المرضى الذين يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج المناسب، خاصة مع تعطل بعض الأجهزة ونقص مواد التشغيل الأساسية.

أبو دبوس: الأزمة الراهنة تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة

وأشار أبودبوس، إلى أن الأزمة الراهنة تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة، سواء بتوفير الإمدادات اللازمة أو بدعم المرضى عبر حلول مستدامة مثل تشجيع زراعة الكلى. كما دعا الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدة العاجلة لإنقاذ أرواح المرضى المعتمدين كليًا على هذه العلاجات للبقاء على قيد الحياة.

وسط هذه الظروف الحرجة، تزداد المخاوف من ارتفاع معدلات الوفيات بين المرضى، ما يجعل هذه الأزمة الصحية واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه قطاع الصحة في ليبيا.