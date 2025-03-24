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نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 يكتمل بمواجهات نارية

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، بعد مواجهات ربع نهائي درامية شهدت سيناريوهات مجنونة ومفاجآت مدوية. وتأهلت منتخبات ألمانيا، البرتغال، فرنسا، وإسبانيا إلى المربع الذهبي، لتضرب موعدًا مع مواجهات قوية تعد بالكثير من الإثارة.

البرتغال تحقق “ريمونتادا” مثيرة أمام الدنمارك

في واحدة من أكثر المباريات إثارة في ربع النهائي، تمكن المنتخب البرتغالي من قلب الطاولة على نظيره الدنماركي، بعد أن خسر لقاء الذهاب في كوبنهاغن بهدف نظيف، ليعود ويفوز بخماسية مقابل هدفين في الإياب، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، ليحسم تأهله بمجموع 5-3. وتألق النجم كريستيانو رونالدو، مسجلًا أحد الأهداف، إلى جانب ثنائية فرانسيسكو ترينكاو، وهدفي يواكيم أندرسن (بالخطأ) وغونسالو راموس.

إسبانيا تحسم عبورها بركلات الترجيح أمام هولندا

مباراة أخرى لم تخلُ من الإثارة، حيث تعادلت إسبانيا وهولندا في الإياب بنتيجة 3-3، بعد تعادل الذهاب 2-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للإسبان بنتيجة 5-4. تألق ميكيل أويارزابال بثنائية، وسجل لامين يامال هدفًا ثالثًا، بينما أحرز لهولندا ممفيس ديباي وإيان ماتسن وتشافي سيمونز.

فرنسا تتخطى كرواتيا بركلات الترجيح بعد معركة شاقة

لقاء آخر شهد سيناريو مشابهًا، حيث تبادلت فرنسا وكرواتيا الفوز 2-0 ذهابًا وإيابًا، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، التي تفوق فيها المنتخب الفرنسي بنتيجة 5-4. سجل لفرنسا مايكل أوليز وعثمان ديمبلي في لقاء الإياب، ليحجز “الديوك” مقعدهم في نصف النهائي.

ألمانيا تحسم التأهل على حساب إيطاليا بمجموع المباراتين

وفي مواجهة قوية، حسم المنتخب الألماني تأهله على حساب نظيره الإيطالي بعد تعادل مثير 3-3 في الإياب، مستفيدًا من فوزه 2-1 ذهابًا، ليبلغ نصف النهائي بمجموع 5-4. سجل للألمان جوشوا كيميتش، جمال موسيالا، وتيم كلينيست، فيما أحرز لإيطاليا مويس كين هدفين وجياكومو راسبادوري من ركلة جزاء.

مواجهات نصف النهائي المنتظرة

بذلك، تتجه الأنظار إلى مواجهات نصف النهائي، حيث ستواجه ألمانيا البرتغال، بينما تلتقي فرنسا مع إسبانيا، في لقاءين كبيرين سيحددان هوية طرفي النهائي.