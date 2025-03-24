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مصادرة 90 زجاجة خمر مستوردة في طبرق

ضبط تاجر خمور مستوردة في طبرق بعملية أمنية دقيقة

24 مارس، 2025 8:36 م
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مصنع خمور
مصنع خمور

أخبار ليبيا 24

  • القبض على مهرب خمور بطبرق ومصادرة 90 قنينة مستوردة

نجح أعضاء جهاز البحث الجنائي فرع البطنان في القبض على تاجر خمور مستوردة بمدينة طبرق، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بممارسته لهذا النشاط غير القانوني.

وبناءً على هذه المعلومات، استصدر الجهاز إذناً من النيابة العامة لمداهمة الموقع المشبوه.

وعند تنفيذ العملية، تمكنت القوة الأمنية من مداهمة المكان وضبط 90 قنينة من الخمور المستوردة، التي كان المتهم يجهزها للترويج والبيع. وتم القبض عليه دون أي مقاومة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية لمكافحة الجرائم المنظمة، والحد من انتشار المواد المحظورة التي تؤثر سلبًا على المجتمع. وتؤكد السلطات استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، وتقديمهم للعدالة.

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24 مارس، 2025 8:36 م
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