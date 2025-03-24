مزودة بـ خزانات إضافية.. ضبط مركبات ليبية معدة لتهريب الوقود بمنفذ رأس اجدير

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السلطات تواصل مكافحة تهريب الوقود عبر الحدود

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة التهريب عبر منفذ رأس جدير الحدودي، تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الاثنين من ضبط عدد من المركبات الليبية المعدة خصيصًا لتهريب الوقود، حيث تم العثور على خزانات إضافية غير قانونية مخفية داخل المركبات.

العثور على خزانات إضافية غير قانونية مخفية داخل المركبات.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة التي تستهدف التصدي لظاهرة تهريب الوقود، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وجرى اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة بحق السائقين المتورطين، مع مصادرة المركبات المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

إنفاذ القانون: لن تتهاون مع أي شخص يحاول الإضرار بمقدرات الدولة

من جانبها، شددت إدارة إنفاذ القانون على عزمها مواصلة محاربة التهريب بكل حزم، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول الإضرار بمقدرات الدولة أو خرق القوانين المنظمة لعبور البضائع والمواد النفطية عبر الحدود.

وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة عمليات ضبط مشابهة شهدها منفذ رأس جدير خلال الأشهر الماضية، حيث تمكنت السلطات الأمنية في وقت سابق من اعتراض عدد من المركبات التونسية المعدة لتهريب الوقود بطريقة غير قانونية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع التهريب وتعزيز الرقابة الأمنية على المعابر الحدودية لضمان الحفاظ على الموارد الوطنية من الاستنزاف غير المشروع.

ضبط الحدود للحد من عمليات تهريب الوقود

وتؤكد الجهات المختصة أن عمليات تهريب الوقود لا تقتصر على الحدود الليبية التونسية فحسب، بل تشمل شبكات منظمة تسعى للاستفادة من فارق أسعار المحروقات بين الدولتين. لذا، تعمل السلطات الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لضبط المخالفين، مع تشديد الرقابة على الطرق والمعابر المستخدمة في مثل هذه العمليات غير المشروعة.